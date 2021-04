Hasta ayer, la Conselleria de Justicia había recibido 144.000 sanciones por vulnerar las medidas anticovid impuestas por todos los cuerpos policiales en la C- Valenciana. Han sido, en cifras redondas, 65.000 en València, 60.000 en Alicante y 19.000 en Castelló. Pero, ¿cuántas se han cobrado?

El presidente Ximo Puig ya anunció en julio pasado, cuando presentó el decreto que permite imponer esas sanciones, que todo el dinero recaudado con esas multas irían a parar a la lucha contra la covid. De momento, el servicio encargado de dar salida a esas denuncias, el de Espectáculos, ha conseguido cobrar 210.000 euros por 1.170 de esas sanciones , en su inmensa mayoría por la más leve de las infracciones, esto es, no llevar mascarilla o llevarla mal puesto: 100 euros, que se quedan en 60 si no se alega y se paga en plazo.

Dado que esas denuncias, las relativas a las mascarillas, constituyen el 94 % de las impuestas, y que al ser una falta leve prescribe en seis meses, es obvio que al ritmo actual —1.170 tramitadas de manera completo en un plazo de casi nueve meses—, la mayoría de las multas nunca llegarían a las arcas públicas valencianas y, por tanto, no servirían para el objetivo de Puig.

Así la cosas, la consellera responsable de este asunto, Gabriela Bravo, ha vuelto a incidir en el plan de choque puesto ya en marcha para acelerar al máximo el proceso administrativo y evitar que los infractores se escabullan por los resquicios de la lentitud burocrática. En total, 5,3 millones de euros.

Por capítulos, 2,2 millones son para personal y gastos de funcionamiento de la conselleria: el servicio contaba en julio de 2020 con tres funcionarios (literalmente) que solventaban entre 250 y 300 sanciones al año; hoy ya son 21 y en breve se le sumarán 52 más (25 técnicos jurídicos, 10 administrativos y 17 auxiliares).

Además, hay previstos otros 1,7 millones de euros para la contratación, por un año, de una empresa externa, especializada en el cobro de multas, y 1,2 millones más que irán a parar a Correos, con el compromiso de que la empresa pública cumpla con su parte: enviar alrededor de 20.000 cartas al mes a los ciudadanos sorprendidos infringiendo alguna de las medidas aprobadas por el Consell para frenar la pandemia.

¿Y merece la pena ese desembolso de dinero público? La respuesta parece ser un claro sí, siempre y cuando toda la maquinaria del plan de choque esté bien engranada y las multas sean tramitadas en el tiempo previsto.

La cuenta es simple. En el supuesto más conservador, y suponiendo que en torno al 20 % de las sanciones sean nulas por defectos en su imposición —en el primer estado de alarma, con el caos inicial en torno al criterio para denunciar, que ahora no ha existido porque el decreto llegó con el régimen sancionador perfectamente explicado, las nulas supusieron entre el 30 y el 40 %— la Generalitat podría ingresar en torno a 6,4 millones de euros. Y eso solo con el cobro de las más de 100.000 multas por la infracción más leve, la de la mascarilla y contando con que todos se beneficiaran del descuento por pronto pago, algo que no sucederá porque muchos infractores alegarán para ganar tiempo y jugársela a no pagar por prescripción.

De hecho, si esas sanciones se recurren y los ciudadanos acaban perdiendo y teniendo que pagar los 100 euros íntegros, los 6,4 millones se elevarían a más de 10. Y ahí no van las multas más caras, esto es, las impuestas por saltarse el confinamiento (4 % del total) o las que se han llevado los 707 establecimientos denunciados.