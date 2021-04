Pfizer por Janssen como si se tratase de una simple permuta. Al menos, de momento. Son las cábalas para continuar y acelerar lo máximo posible la inmunización de las personas entre 70 y 79 años, un grupo de edad que pese a representar el 8 % de la población acumula el 24 % de los fallecidos por covid.

Una vez protegidos los mayores de 80 años (a falta de que menos de la mitad reciba la segunda dosis), vacunar a esta franja es primordial, más en un momento de aumento de casos. Janssen era la opción ideal, ese yerno perfecto y deseado por ser monodosis, es decir, que con los mismos viales se vacuna al doble de gente. Sin embargo, su paralización antes de empezar ha supuesto una nueva muesca al plan de vacunación, una cicatriz de una profundidad de las hasta 550.000 dosis que se esperaban de esta compañía en la Comunitat Valenciana de aquí a junio.

Más de medio millón de vacunas que implican otros tantos inmunizados completos. Esta cantidad no llegaría de golpe sino con un incremento progresivo. Primero dos tandas de algo más de 15.000 cada una en el mes de abril. Luego 130.000 en mayo y 390.000 en junio que se multiplicarían para alcanzar los dos millones en septiembre. El retraso en su inicio no supone que no se vayan a inocular, pero sí que demora la cobertura en los mayores de 70.

La cara, no obstante, está en Pfizer. El fármaco que utiliza el ARNmensajero como fórmula para producir la proteína S de la covid en el cuerpo humano enviará 50 millones extra a la Unión Europea antes de junio. De estas, alrededor de cinco millones irán a España y algo más de un 10 % a la Comunitat Valenciana. Sus envíos son, hasta ahora, los más regulares, con 125.000 dosis semanales, más de la mitad de las que se reciben.

Y aunque en palabras de Puig se espera que «más pronto que tarde» se llegue a una solución tanto con AstraZeneca como con Janssen y que en las próximas semanas este asunto esté «absolutamente ya resuelto», la recepción extra de Pfizer supondría poder compensar la mitad de las dosis esperadas de Janssen hasta junio. Con ellas se podría vacunar a 250.000 personas, un por si acaso que serviría para proteger a los más vulnerables.