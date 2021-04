El mes de abril tiene algo especial, y es que han sido y serán varios días los dedicados a la conciencia de la Tierra y a cómo gestionamos nuestra vida en ella, principalmente por nuestra salud y la de nuestro propio planeta. El pasado 7 de abril fue el Día internacional de la Salud y ese mismo día escribí para Meteored las consecuencias de vivir en un planeta, ahora mismo, muy contaminado por el hombre. También, el próximo día 22 se celebra el Día internacional de la Tierra y este año, más que nunca debemos concienciarnos y actuar de manera correcta con la que es nuestra casa.

Tras años de petición y trámites, España está a punto de tener una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Fue aprobada el pasado jueves día 8 y entrará en vigor en las próximas semanas, cuando quede consensuada en el Senado. Aborda temas como la mitigación y la adaptación a la crisis climática que necesariamente supondrán ciertos cambios en nuestro día a día.

Esta futura ley climática establece en España que las emisiones de gases de efecto invernadero deberán reducirse en un 20% en 2030 respecto al año 1990. En la UE el objetivo se ha marcado en un 55%. Nuestro país también deberá aumentar la penetración de energías renovables hasta un 35%. Con todo esto, tendremos que alcanzar la neutralidad climática para 2050, es decir, que deberá emitir lo justo para poder absorberlo mediante sumideros o bosques naturales.

De todos los sectores implicados, el del transporte es el más afectado y es que en el año 2010, el transporte fue el responsable de casi el 30 % de todas las emisiones del país. A partir de 2040 en España no podrán venderse turismos que emitan dióxido de carbono y a partir del 2050 no podrán circular. De esta manera a partir del 2023, todos los edificios no residenciales y con plazas de aparcamiento deberán contar con puntos de recarga.

A través de la concienciación y la formación en materia del medio ambiente, los ciudadanos cada vez tomamos más conciencia para actuar frente a los factores medioambientales. Todo ello motivado por la necesidad de tener una mejor calidad de vida. Son muchas las cosas que podemos hacer para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos y... ¡nosotros somos los responsables!