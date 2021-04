«Somos muchísimos enfermos que no estamos en las listas de vacunación». Rosa P. es quien emite la frase y es una de esas personas que se considera «marginada» por no estar dentro de la priorización para recibir el fármaco contra la covid. «Soy enferma vulnerable, no puedo utilizar la mascarilla, voy con oxígeno, si voy a un centro de vacunación masiva puedo contagiarme y si me contagio sé que me voy a morir», lamenta.

Tiene 54 años y sufre bronquiolitis obliterante, una enfermedad que, en su caso, le ha provocado perder gran parte de su capacidad respiratoria. «Tengo una capacidad pulmonar del 26 %, es como si solo tuviera medio pulmón», cuenta. Esta enfermedad considerada rara en adultos se la provocó el tratamiento oncológico que tuvo que afrontar contra un cáncer hematológico.

De momento, los enfermos crónicos que se inmunizarán dentro del grupo 7 de personas con condiciones de riesgo alto de sufrir covid grave son personas con trasplante, en tratamiento oncológico, con tratamiento de hemodiálisis, personas con síndrome de Down mayores de 40 años y algunos casos de personas con VIH, es decir, pacientes con inmunomoduladores.

«La prevision es que los cronicos menos graves se vacunen en Atención Primaria, pero cuando y con que vacuna están por definir», señala el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, Juan Navarro. Desde el ministerio, encargado de establecer los grupos de vacunación indica que estos «son estudiados en la Ponencia de Vacunas según la evidencia científica existente» por lo que, de momento, habrá que esperar a que se incluyan otro tipo de patologías.

Rosa P. denuncia que no estén los enfermos pulmonares graves como la fibrosis quística o EPOC. Tampoco están quienes sufren patologías del corazón ni están quienes sufren diabetes. «¿Por qué me tengo que morir yo?¿Por qué han vacunado a otras personas que no tenían ninguna patología, que estaban sanas y que eran más jóvenes? Solo quiero que me den una explicación», protesta.