El congreso local del PP en Torrent, capital de l’Horta Sud, ha elegido a Amparo Folgado para presidir la agrupación. La actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torrent y exalcaldesa del municipio consolida su liderazgo tras obtener 245 votos frente a los 198 apoyos que ha recaudado Arturo García, el candidato que se enfrentó a ella en las primarias locales y que se postulaba como la renovación del partido tras la derrota en 2019.

El congreso más numeroso

El congreso de Torrent se convierte en el más numeroso de todos, superando incluso a València: de 459 inscritos, votaron 443. Folgado releva ahora al histórico Vicente Soria y acalla a un sector que cuestionó su liderazgo y que exigía apartarla de la primera línea. Sin embargo, los inscritos han elegido la continuidad en el partido con Folgado, que cuenta con el apoyo de Isabel Bonig.

De forma paralela a lo que sucede en el escenario autonómico, en Torrent se produce la misma batalla. Mientras Folgado es la apuesta firme de Bonig, Arturo García era el candidato de la portavoz y concejala del PP en València, exconsellera y exalcaldesa de Torrent, Maria José Catalá. Tanto ella como todo su equipo apostaban por García como perfil para dirigir el partido en Torrent.

La pugna por presidir la agrupación local comenzó el 17 de marzo, cuando se conoció la intención de Arturo García de presidir el partido. Fue entonces cuando saltaron las alarmas y se agudizó la polarización interna: la línea «oficialista» de Folgado, portavoz del grupo en el ayuntamiento, candidata en 2019 y exalcaldesa, frente a una facción del partido que apostaba por la renovación con García, alguien que lleva la política en la sangre y una figura respetada dentro y fuera del partido.

La exalcaldesa Folgado ha tenido que lidiar en los dos últimos años con las críticas internas tras no haber hecho frente al socialista Jesús Ros, que se hizo con la alcaldía ya en 2015. Desde entonces su posición ha estado en entredicho y solo un sector del partido se mantiene leal a la portavoz, mientras que el resto, donde se integran buena parte de las juventudes populares, apuestan por García como una alternativa renovadora que le de un nuevo impulso al partido. No solo eso, si no que figuras del PP torrentí que se habían apartado de la política han vuelto con la candidatura de García.

El duelo de los populares en Torrent también determinaba la estrategia de los socialistas en la localidad. Con la victoria de Folgado, el alcalde Jesús Ros puede respirar algo tranquilo ya que le ganó en 2015 y en 2019. El triunfo de García habría sido resultado más incómodo e incluso el PSPV podría haber optado por relegar a Ros en los próximos comicios.