Recuperar dotaciones del plan E acabadas y sin uso

Uno de los objetivos del plan «Convivint» es que todos los departamentos tengan un centro de cada tipología para caminar «hacia la equidad territorial» y que «vivir en un lugar u otro no suponga disponer o no de recursos». Además, se prevé que no haya más de 30 minutos de distancia que recorrer desde el domicilio hasta un centro residencial o 20 minutos si es un centro de día.

Por ello, además de construir nuevos centros, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas hace uso de aquellos edificios que ya están construidos y sin uso o pendiente de reforma desde hace 30 o 40 años. Por ello, el plan también contempla recuperar infraestructuras acabadas con el plan E de Zapatero y que en la actualidad están cerradas, sin uso o infrautilizadas.

No es cuestión de hormigón

Así, en la mejora de centros propios y en la dignificación de edificios construidos hace décadas la conselleria prevé actuaciones en 57 centros con una inversión de 96 millones de euros con el objetivo de «adaptar el espacio a las personas y mejorar la accesibilidad».

En la presentación del plan, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, aseguró que la Covid-19 «nos ha enseñado cosas, como cuidar los espacios y los ámbitos residenciales», aunque destacó que «esta no es una cuestión de hormigón sino de lo que pasa dentro de las instalaciones para conseguir vidas lo más felices posibles».

Además, Oltra destacó la importancia de luchar contra la despoblación, por lo que aseguró que allá donde no sea posible instalar un centro en sí mismo «habrá extensiones, parecidas a las de los institutos de secundaria, para garantizar que hay un recurso cercano sin la necesidad de construir un nuevo centro en aras de optimizar recursos sin dejar a nadie atrás. Se trata de idear un centro de día y una extensión de ese centro de día donde corresponda, de forma que exista una discriminación positiva en pueblos más pequeños».