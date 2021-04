La Comunitat Valenciana, asegura el president de la Generalitat, Ximo Puig, está preparada para administrar 500.000 dosis de vacuna cada semana pero, según anunció también ayer el jefe del Consell, la semana que viene sólo llegarán a los puntos de vacunación algo más de 185.000. La entrega de dosis por parte de las farmacéuticas es menor de la esperada y, por eso, «no tenemos esa capacidad» para administrar más vacunas por la «falta de suministro», lamentó Puig durante una visita al gran punto de vacunación de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, que empezará a funcionar mañana lunes.

Frente a los problemas de suministro, el gobierno autonómico ha decidido «adaptar» su mapa de la vacunación. Aunque a principios de marzo la Conselleria de Sanidad anunció que estaba preparando 161 puntos para inmunizar a casi 4 millones de personas, de momento serán 70 los espacios habilitados para vacunar a los valencianos. Menos de la mitad de los previstos hace mes y medio.

Estos 70 espacios se dividen en cuatro «grandes puntos de vacunación» (los también conocidos como «vacunódromos»), 18 «puntos específicos» y 48 «zonas básicas de salud». Además del de la Ciutat de les Arts, los otros tres «vacunódromos» en los que se prevén administrar a partir de la próxima semana las dosis a unas 600.000 personas de entre 60 y 69 años, estarán en l’Auditori de Castelló, la Ciutat de la Llum de Alicante y la Institución Firal Alicantina (IFA) de Elx.

Pero también en estas instalaciones se notará que están llegando menos vacunas de las esperadas. Tendrán más capacidad de la que van a necesitar a corto plazo. En el caso del «vacunódromo» de València, por ejemplo, las dosis se administrarán inicialmente en 20 mesas habilitadas para ello aunque haya 30 disponibles, según reveló el jefe del Consell durante la visita de ayer.

Además de los cuatro nuevos puntos de vacunación masiva, seguirán funcionando 18 de los 25 puntos habilitados en los municipios valencianos de mayor población en los que hasta ahora ha sido vacunado a los grupos esenciales. A partir del lunes, enfatizó ayer Puig, «solo en estos 22 espacios específicos (los 4 «vacunódromos» y los 18 específicos) para la vacunación estarán trabajando más de mil profesionales que pueden administrar 4.000 dosis a la hora». «La Comunitat Valenciana -subrayó seguidamente Puig- está prepara para inocular medio millón de dosis cada semana».

Pero, como también reconocía ayer el president, ese medio millón de dosis no va a llegar a corto plazo y no lo hará mientras AstraZeneca siga incumpliendo sus compromisos con la Unión Europea y hasta que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no se pronuncie sobre la seguridad de la vacuna Janssen.

Tal como advirtió ayer Puig, la cantidad de viales que llegará a la Comunitat Valenciana «evolucionará cada semana» y esto será así «hasta que las farmacéuticas no estabilicen totalmente el suministro». «Se sigue una tónica de cierta habitualidad pero por debajo de lo que es necesario», insistió.

Por ello, y como también dijo el jefe del Consell, la Generalitat irá «jugando» con esta situación. «Hemos de adaptarnos -subrayó-. Esperamos la próxima semana una decisión efectiva sobre Janssen y AstraZeneca. La planificación se va a ir actualizando en función del suministro y los grupos de edad de cada vacuna».

Y la adaptación pasa por abrir también a partir del lunes 48 puntos adicionales de proximidad a lo largo de todo el territorio para acercar los lugares de inmunización a toda la población pero especialmente en las zonas menos pobladas. Estos puntos corresponden a 48 zonas básicas de salud, con sus correspondientes centros de salud y a los que se suman los consultorios auxiliares dependientes, lo que permite evitar desplazamientos en la medida de lo posible.

El doble de vacunas

Puig afirmó ayer que los 70 puntos de vacunación que empezarán a funcionar a partir del lunes «serán suficientes para la dosis que tenemos, pero recordemos que tenemos un plan de 161 espacios que, si finalmente hubiera un aumento en la administración de vacunas, pondríamos en marcha».

El president destacó que en las últimas tres semanas se han duplicado el número de vacunas administradas, al pasar de 640.000 dosis a 1,2 millones. «Nos gustaría ir más rápido, pero el ritmo depende de la llegada de las vacunas», insistió.

De las 185.000 dosis que está previsto que se administren la próxima semana, la gran mayoría (68.000) son primeras dosis para personas de 70 a 79 años, un segmento de edad que también recibirá 55.000 segundas dosis. 16.000 vacunas se destinarán a segundas dosis de mayores de 80 años y grandes dependientes y 40.000 al grupo de entre 60 y 65 años.

Estos vacunados recibirán ya el nuevo carné de vacunación que ayer también anunció Puig y que incluye información sobre cómo y en qué condiciones se han recibido la dosis.

Se trata, tal como advirtió el jefe del Consell, de un documento meramente informativo, que podrá usarse como justificante ante la empresa para los trabajadores que hayan sido vacunados, «pero no como pasaporte que nos deja libres de covid ni como carta verde para moverse por Europa».