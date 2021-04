La titular del Juzgado de Instrucción 21 de València ha decidido acordar el sobreseimiento libre de la investigación por la situación de los enfermos de coronavirus trasladados al hospital Ernest Lluch, en las instalaciones del viejo hospital de La Fe de València. La magistrada ha decidido el archivo definitivo de las actuaciones por "entender que los hechos con base en los cuales se inició el presente procedimiento no son constitutivos de infracción penal, coincidiendo en un todo con lo expuesto en el informe del Ministerio Fiscal que se hace propio", señala la magistrada en el auto adelantado por el periódico ABC y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Tras la denuncia presentada por el diputado popular, José Juan Zaplana, que acompañó con una carta anónima en la que se relataba una presunta desatención a los enfermos de coronavirus ingresados en el hospital Ernest Lluch, la Fiscalía Provincial de València considera que "los hechos que se desprenden de las actuaciones practicadas no constituyen infracción penal. No consta lesión, empeoramiento o perjuicio alguno a ningún paciente, sanitario o persona derivada de la asistencia o atención prestada en el Centro Hospitalario. No consta infracción de protocolo, procedimiento o norma de actuación sobre aspectos esenciales en la organización y asistencia de los pacientes y personal sanitario. La baja temperatura apreciada en el agua caliente, debida a problemas en la instalación general, y las dificultades en su reparación no fueron causadas por negligencia de persona alguna", señala el representante del Ministerio Público.

A la vista de esta petición, la magistrada ha decidido decretar "el sobreseimiento libre de las actuaciones por no ser los hechos constitutivos de infracción penal", por lo que la causa se archiva definitivamente.