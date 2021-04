A pesar de que mucha gente vive la llegada de la primavera con alegría y entusiasmo, muchas personas temen la llegada de la primavera. Entre estas destacan las personas con problemas de salud emocional, con problemas de termorregulación corporal, y con alergias. También otras personas que no tienen ninguna enfermedad como el campesinado sufren los efectos de la meteorología en sus cosechas, de las que depende su economía, a menudo problemática. Cuando llega la primavera aumenta la radiación solar y esto provoca en los problemas de salud emocionales crónicos varios estados negativos de salud entre ellos apatía, cambios de humor, tristeza e insomnio, etc. El cambio de hora de invierno a verano incrementa también estos cambios anímicos en la salud de estas personas. Las enfermedades asociadas al incremento de los niveles polínicos en el aire también aumentan en primavera. Por otro lado las personas que tienen problemas de termorregulación corporal, que tienen cambios de sensación térmica brusca, también sufren los altos y bajos térmicos de esta estación astronómica. En esta estación astronómica no es extraño que un día una persona sienta mucho calor, especialmente al mediodía, cuando las máximas superan los 25ºC y los vientos son muy flojos, y al cabo de pocos días sienta mucho frío cuando sopla un viento con sensación térmica inferior los 0ºC o llegan las temidas heladas tardías. Estas heladas tardías son temidas por los agricultores al inicio de esta estación astronómica ya que pueden dañar cosechas de árboles frutales como sucedió hacia el día 21 de marzo de este año en las Terres de Ponent, el Pla d’Urgell y Pla de Lleida. A finales de la primavera, en el mes de junio llegan las granizadas, que pueden ser catastróficas especialmente en las comarcas del Pla de Lleida, pero también pueden afectar a otros lugares de España como la provincia de Alicante, como recoge el geógrafo Jorge Olcina en el libro "Tormentas y granizadas en las tierras alicantinas". Las granizadas en Alicante y también en otros lugares del levante y el sureste peninsular no sólo son típicas del mes de junio sino también del verano astronómico y otros meses de la primavera. Este fenómeno meteorológico provoca grandes pérdidas, por ejemplo en la cosecha de uva en la cuenca del río Vinalopó.