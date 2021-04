Por fuera, en algunos sitios esta primavera se parece mucho a las del año pasado, a la del confinamiento. Digo esto porque llueve muchos días y en las ciudades hay muchos charcos y en el campo mucha hierba, y eso pasaba el año pasado y pasa éste. Lo que cambia es la cantidad de agua recogida. El año pasado llovía sobre mucho más mojado por los temporales invernales y, cada vez que llovía, llovía más, y eso se notaba en acuíferos y arbolado como este año no se nota. Algunos, de hecho, el año pasado teniamos ya toda la media anual acumulada, y este año vamos cumpliendo en el mejor de los casos lo que toca a estas alturas, y mejor no quejarse, porque algunos están peor. Otras apariencias que engañan son las de las cada vez más afinadas previsiones meteorológicas. Se acaba de anunciar como el superordenador Cirrus, con su capacidad de cálculo, va a ser capaz de afinar mucho mas en el espacio y en el tiempo sobre dónde, cuánto y cuándo va a llover. Tal vez es una sensacion mia pero yo hace 20 años hacía previsiones meteorológicas en Radio Alcoy, en teoría con menos medios, mirando mucho más las situaciones de borrascas y anticiclones y mucho menos el trabajo mascado de los modelos de precipitación, y tenia la sensación de afinar más. No tengo datos objetivos para demostrar esto. De hecho, la semana pasada tuve la ocasión de vivir las dos caras de la moneda: el jueves 15 y el viernes 16. Durante muchos días se vio que el jueves pasado iba a llover de forma generosa y generalizada pero, a falta de unas horas, todo pareció que iba a quedar en mucho menos, que fue lo que yo dije en mi previsión. Curiosamente, luego acabó lloviendo de forma moderada, que era lo que se habia previsto días antes. Por otro lado, el jueves se marcó para la tarde del viernes, claramente, una situación de lluvias, granizadas e incluso nevadas, que pude pronosticar y que se cumplió casi con precisoón horaria. Volviendo al tema del superdordeandor, no ovidemos que tan importante es la mejora de su capacidad de cáluclo como la de los datos de partida que se le introducen y estos no sé si han mejorado en la misma medida con las resticciones económicas.