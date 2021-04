La Universitat Politècnica de València acogió ayer por la tarde el único debate electoral que habrá entre los tres candidatos que se presentan a las elecciones al rectorado: los catedráticos Ángel Ortiz, José Manuel Barat y José E. Capilla hablaron durante hora y media sobre seis bloques relacionados con la gestión de la UPV, las condiciones del personal, la docencia y la investigación.

Hacía al menos 20 años que la Politècnica no acogía un debate: no se dio en 2005 ni en 2009, y en las dos últimas citas electorales no hubo posibilidad pues el único aspirante fue el actual rector, Francisco Mora, que no puede ser reelegido tras dos legislaturas al frente de la UPV.

Con la mente puesta en el 4 de mayo —día en el que votarán telemáticamente más de 31.000 personas de la comunidad universitaria—, los candidatos expusieron sus programas e intercambiaron puntos de vista sobre diferentes cuestiones, con el tiempo cronometrado y no pocas alusiones al contrincante.

En concreto, cada aspirante tuvo una intervención inicial de tres minutos; más un minuto y medio y dos de réplica voluntaria (que todos usaron) en los bloques; y, para acabar, dos minutos finales.

Con una excesiva dependencia de los apuntes —abultados en el caso de Capilla y una pequeña libreta para Barat—, los candidatos coincidieron durante la primera parte en la necesidad de reducir la carga burocrática de las gestiones del personal de la UPV y, en varias ocasiones, también hicieron alusión al contexto de infrafinanciación que sufren las universidades públicas.

Este punto fue especialmente recordado por Capilla —quien enseñó gráficos a cámara—; mientras que Ortiz recordó varias veces que los otros dos aspirantes han formado parte (hasta la campaña electoral) del equipo de Mora: Barat como vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, mientras que Capilla en el vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia.

« Mi complemento específico al sueldo como rector va a estar vinculado a cumplir el programa» Ángel Ortiz - Candidato a rector

«¿Dónde estaban los profesores Barat y Capilla en este tiempo? En el equipo de Gobierno que aparentemente ha gestionado los problemas que debatimos», apuntaba Ortiz. «Me quedo estupefacto si no son responsables de lo que pasa. Cuando uno quiere hacer cosas y no puede hacerlas, tiene siempre la opción de dimitir», decía ante las réplicas de los otros dos aspirantes, que también aprovecharon para sacar a la luz la «inexperiencia» de Ortiz en la Administración. «Demuestra un desconocimiento total de cómo funciona la universidad», le llegó a decir Capilla.

Rifirrafes

Con la moderación del periodista Luis Zurano y en un plató del área de Comunicación de la universidad, Barat no dudó en aprovechar sus minutos iniciales para afear a Capilla y Ortiz el «odio y conflicto» que se ha generado en redes sociales, en concreto, con su candidatura. El profesor afeó que las otras dos propuestas tienen «un claro denominador populista, donde parece que todo vale».

« Quiero ser vuestro rector, un rector de personas para una universidad que avanza sin límites» José E. Capilla - Candidato a rector

Por su parte, Capilla fue el candidato más decidido y tajante en sus intervenciones, usando la expresión «¡y punto!» más de una vez. A Barat le apuntó que algunas de sus propuestas —como la construcción de infraestructuras— eran «inviables económicamente»: «no diga que lo han estudiado, porque no sabemos qué financiación tendremos...».

Las ‘chispas’ saltaron en el bloque de investigación con un ‘enganchón’ entre Ortiz y Capilla: «escúcheme usted a mí, que estoy hablando yo», defendía el primero, mientras el segundo contestaba en su turno que no se esperaba «un tono tan populista, faltando a la verdad».

En el debate, en el que hubo muchas críticas compartidas a la gerencia de la Politècnica, José Manuel Barat defendió la «pasión por la universidad» de su equipo, además de un programa «a la altura», con cambios «ambiciosos pero realistas» y sacando pecho de la mejora de la situación del profesorado.

« Proponemos un cambio con garantías, hace falta haber demostrado solvencia antes» José Manuel Barat - Candidato a rector

Por su parte, Ángel Ortiz definía el modelo actual de la UPV como «agotado» por lo que proponía «aire fresco»: «las otras dos opciones suponen continuar en la misma dirección, nos han traído hasta aquí. La tercera opción es la que deben elegir si quieren que cambie algo», afirmaba a cámara.

Para Capilla, la UPV tiene que tener «talento» y ser « digital, investigadora, creativa en los campus, innovadora, sin fronteras, sostenible y participativa», «una universidad para los estudiantes de 2030».