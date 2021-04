Llevamos una primavera con tiempo norteño o cantábrico en bastantes zonas del litoral mediterráneo, y es algo que la gente de a pie de calle me lo está comentando en los últimos días. La persistencia de las altas presiones en el entorno de Centroeuropa provoca la persistencia del viento de levante, que en esta época avanza sobre un Mediterráneo relativamente fresco, por lo que las temperaturas no pueden subir mucho, a lo que hay que sumar la abundante nubosidad. Aunque puede dar la sensación de que está siendo una primavera muy lluviosa, realmente no es así, por ahora estamos en torno a la media o ligeramente por encima en mi zona, en la provincia de Alicante. Es engañoso, ya que aparte de las tormentas, lo único que hemos tenido han sido lluvias advectivas, que pueden ser persistentes, pero de poca intensidad. Por ahora, en la primavera pasada llevábamos más lluvia, y sobre todo en la de 2019, con un gran temporal de levante asociado al descuelgue de una gota fría, que dejó sin salir a muchas procesiones en la Semana Santa. No obstante, a pesar de estas precipitaciones que no son de mucha entidad, el suelo mantiene muy bien la humedad por la continuidad de las mismas, la escasa insolación y la ausencia de la secadora del poniente. Y así, vemos de nuevo los campos verdes y lleno de flores. Sin duda, la vegetación mediterránea es muy agradecida. Parece que el mes de abril se despedirá sin cambios, con tiempo muy variable y más tormentas, aunque las temperaturas seguirán siendo bajas, y de hecho, marzo fue más frío que febrero, y de momento en abril no hemos tenido días especialmente suaves, y está siendo un hito que en algún lugar de la Comunidad Valenciana se alcancen los 25 ºC. Ya tendremos calor para dar y tomar en verano.