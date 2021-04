Un 72,1% de los valencianos con discapacidad ha visto empeorar su situación laboral desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, según se desprende del Informe Discapacidad y Relaciones Sociales presentado por la Fundación Adecco, en colaboración con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

El documento señala que un 15,7% de este colectivo ha perdido definitivamente su empleo, que un 10,6% continúa en situación de Erte y que un 7,5 % ha tenido que reducirse la jornada. A estos porcentajes se suma un 4,4% que está de baja por motivos de salud y un 33,9% que estaba buscando empleo y que destaca cómo la pandemia «está dificultando enormemente» esa búsqueda.

Sin entrevistas por la covid

Por otro lado, el informe indica que un 27,9% comenta que la pandemia no ha tenido ningún impacto en su situación profesional. No obstante, durante el último año, el 70 % de las personas con discapacidad en búsqueda activa de empleo en la Comunitat Valenciana no ha realizado entrevistas de trabajo ni recibido ninguna llamada por parte de una empresa.

Aunque las restricciones sociales se consideran «imprescindibles» para contener la Covid-19, el 65% de los valencianos con discapacidad teme que, como efecto colateral, la falta de contacto dificulte su plena inclusión social y laboral y visibilización.