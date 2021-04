La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado está mañana en las Corts que no desvelará sus planes de futuro en el partido ni si se presentará o no al congreso regional hasta que este no esté convocado.

Bonig, que ha roto su silencio desde que trascendió que Génova le ha transmitido que no cuenta con ella para seguir al frente del PPCV y que su candidato es el alicantino Carlos Mazón, se ha referido al presidente del PP, Pablo Casado, que ayer evitó valorar la guerra abierta en el partido por la sucesión en la Comunitat Valenciana alegando que el cónclave no estaba convocado.

Isabel Bonig ha asegurado que "no se esconde" y que su relación con la dirección de Casado es "fantástica".