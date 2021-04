“¿Mande?” Es una de esas expresiones que salen cuando estamos ante algo que no acabamos de comprender. Dice la RAE que es una apócope, pero vaya, me suena a chino. Estoy más habituado a hablar sobre la probabilidad de precipitación, ciclogénesis o depresiones singulares por sus matices subtropicales, que son el no va más, pero que fuera del ámbito reconozco que deben sonar también a mandarín. Las mujeres y hombres del tiempo hablamos con mucha soltura de estos conceptos como si estuvieran arraigados en el público y no siempre es así. Incluso las cosas aparentemente más sencillas, como la mencionada probabilidad, se vierten a cascoporro sin tener en cuenta a todas esas personas no familiarizadas con el argot.

Hace unas semanas me llegó un vídeo de TikTok donde una joven había decidido optar por la -voluntariosa, aunque desafortunada- divulgación. Esto, de entrada, ya es de valorar, no debe ser fácil superar el síndrome Billy Elliot propio de esa red social. Si bien, la danza mantiene un estrecho vínculo cultural con la lluvia, en esos rituales dedicados a su invocación que van desde el antiguo Egipto hasta las tribus indígenas de América, que debió despertar el interés de la usuaria quizás al ritmo urbano de C. Tangana. La chica dedicó unos segundos de su vida a explicar el porcentaje que aparece en las aplicaciones de móvil dedicadas al tiempo, normalmente bajo los símbolos de nubes o lluvia. Esgrimió una teoría, para mí, más enrevesada que la realidad: “el porcentaje muestra la superficie de la ciudad en la que lloverá”. No es una cita literal, pero por ahí iba. En un principio pensé que sería un caso anecdótico, nada más lejos de la realidad. Se trata de una idea errónea bastante extendida. Hoy en día es imposible considerar cuánto lloverá por barrios y no sé si se conseguirá en lo que queda de siglo.

Los modelos de predicción no proporcionan un solo pronóstico para las próximas horas o días. A partir del tiempo que hace en ese momento en el mundo, y teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el pasado, proyectan diferentes escenarios. ¡El modelo europeo cada doce horas presenta 51 versiones! La probabilidad de precipitación mete todas en una coctelera, las bate y responde a la siguiente cuestión: en Morella (por ejemplo), de cada cien días con las condiciones actuales ¿en cuántos ha acabado lloviendo? Si precipitó en 95, habrá un 95% de probabilidades de lluvia.