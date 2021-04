El Botànic ampliará las líneas rojas sobre Vox tras estallar la campaña en Madrid

La negativa de Vox a condenar ayer las amenazas que en forma de balas han recibido el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y las dudas esparcidas incluso sobre su veracidad, han reventado la campaña de las autonómicas madrileñas.

El encontronazo ha elevado los niveles de crispación a extremos nunca vistos hasta ahora. Todo un seísmo político con réplica en la Comunitat Valenciana que lleva a los partidos del Botànic a modificar su estrategia con respecto a la ultraderecha. La izquierda valenciana está dispuesta a pasar de las palabras a los hechos y a aumentar el cordón sanitario para arrinconar a la ultraderecha mientras no condene sin paliativos toda violencia.

El Botànic ya tiene establecida una línea roja con los radicales en las Corts y ya hace tiempo que no firma ningún documento en el que esté representado Vox. Por eso no se suscriben ya declaraciones institucionales en la cámara, porque la izquierda no tiene intención de compartir espacio con la ultraderecha.

Pero ahora la idea es ir más allá, extender el cordón y pasar de las palabras a los hechos. Ayer, el síndic en las Corts, Manolo Mata, recordó lo ocurrido con el grupo ultra Amanecer Dorado en Grecia y pidió recorrer esa senda. En el país heleno, los ultras pasaron a ser cotidianos en programas de entretenimiento y se convirtieron en tercera fuerza. Pero cuando actuaron los tribunales y quedaron ninguneados, acabaron por desaparecer. El PSPV sostiene que ya existe directriz interna desde el inicio de la legislatura para evitar debates en los que esté Vox.

Compromís anunció ayer que solo mantendrán debates en espacios donde estén representadas fuerzas democráticas y nunca con aquellos que no son capaces de condenar las amenazas de muerte, como ayer hizo Vox.

Unides Podem aseguró que tampoco volverá a sentarse en una mesa de debate con la ultraderecha porque es el momento de los hechos. «No vamos a participar en ningún espacio mediático que blanquee el fascismo, el odio, el machismo y el racismo», dijo Pilar Lima, después de suspenderse un debate en la Ser al levantarse Iglesias tras rechazar la candidata ultra, Rocío Monasterio, retractarse de los comentarios que había vertido antes sobre las amenazas: «De Iglesias me creo poco.

El PPCV señaló ayer que condenaba cualquier amenaza pero recordó que por ejemplo Rita Barberá también recibió balas, escraches y dianas, pero prefieren, por respeto a los votantes, acudir a debates con partidos que tienen representación en las instituciones, señalaron.

Desde Ciudadanos aseguraron que su objetivo es que no triunfen los extremos y abogaron por el debate y la crítica y las propuestas.