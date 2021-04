La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, admitio ayer la necesidad de modernizar la Función Pública para evitar que la Administración «se alguien que le complica la vida a los ciudadanos». Oltra se pronunció en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por el último informe del Síndic de Greuges, referido al ejercicio de 2020, año pandémico, donde responsabiliza a las distintas administraciones porque «han fallado a muchos ciudadanos». Una llamada de atención del defensor del pueblo valenciano que urge a una reforma de los procedimientos.

Oltra asumió la petición del síndic Ángel Luna, pero evitó autocrítica respecto a la gestión de su conselleria, también señalada en este informe por las quejas ciudadanas ante el retraso de la tramitación de ayudas sociales.

La titular del departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas admitió que en especial en los ámbitos de mayor vulnerabilidad, como son los de la atención social, durante muchos años se ha tratado a quienes pedían una prestación más como «sospechosos» que como ciudadanos con derechos y se ha «mirado con lupa» por si no tenían «derecho del todo.

Sin embargo, reivindicó su gestión en pandemia y recordó que durante el confinamiento, lo primero que hizo este departamento fue dictar una resolución para que los servicios sociales de atención primaria, los ubicados en los municipios, no se cerraran y garantizaran la presencialidad al menos con unos servicios mínimos.

A preguntas de los periodistas, desveló que tuvieron conocimiento de que algunos ayuntamientos incumplieron esta medida, como es el caso la ciudad de Alicante. Oltra lamentó que los servicios sociales son «todavía los grandes desconocidos del sistema del estado de bienestar: todo el mundo entiende que no se debe cerrar un centro de salud, pero no todo el mundo entiende que no se ha de cerrar un centro de servicios sociales», señaló.

Con respecto a la Renta Valenciana de Inclusión, apuntó que se puso en marcha un procedimiento de tramitación «sumarísima», para que se pudiera gestionar mediante una declaración responsable de la situación de necesidad y defendió que en 2020 la Comunitat Valenciana atendió en el sistema de dependencia «a más personas que toda España junta». Aseguró que las quejas sobre su conselleria y sobre el sistema de dependencia se han reducido un tercio entre 2013 y 2020.