Àlex Ruiz: "Optaré a dirigir el Bloc, no podemos perder la esencia nacionalista"

Àlex Ruiz. Alcalde de Bellreguard. Candidato a la secretaria general del Bloc.

Miembro del Consell Nacional del Bloc, Àlex Ruiz (1974) ha formado parte de la ejecutiva comarcal en la Safor. En esta entrevista anuncia su candidatura a liderar el Bloc para tratar de recuperar su esencia, según explica.

¿Cómo ve el proceso precongresual del Bloc. ¿Le gusta el posible cambio de nombre?

Pienso que el nombre ni hace la cosa, ni es el debate. Pienso que el debate que tiene que hacerse es qué queremos ser y hacia donde tenemos que ir.

¿Y hacia dónde debería ir el Bloc?

Lo que nos diferencia del resto de fuerza políticas es nuestro nacionalismo, nuestro valencianismo y eso no podemos edulcorarlo. Nosotros somos soberanistas y eso es lo que creo que tenemos que defender porque es lo que nos identifica.

La palabra nacionalista ha desaparecido de las ponencias. ¿Es un paso atrás?

Claro, es que ese es el debate. Si queremos continuar siendo nacionalistas o edulcorarnos y acabar pareciéndonos a otras opciones políticas que ya existen. Por eso vamos a plantear una candidatura que proponga mantener que queremos ser nacionalistas, porque somos y seremos valencianistas.

¿Una candidatura a liderar el Bloc?

Una candidatura que se presenta para sumar y unir fuerzas sobre la base de la defensa de nuestro país y del nacionalismo. Hay muchas personas que hemos decidido sumar esfuerzos dentro del Bloc que es una suma de sensibilidades en defensa de nuestro país.

¿La liderará usted?

Sí, voy a ser el candidato a secretario general.

¿Y qué le mueve? ¿Qué puede aportar?

El bagaje de una defensa sin fisuras de nuestro valencianismo y de la izquierda. Aunque no soy demasiado de etiquetas, pienso que uno puede llenarse mucho la boca de si es una cosa u otra, pero evidentemente cuando tienes la capacidad de gobernar, todo aquello que defiendes tienes que demostrarlo. Pienso que el Bloc tiene que ser una herramienta que sume a toda aquella gente que quiere un País Valenciano libre y soberano.

¿Qué balance hace de los casi cinco años de la actual dirección del Bloc?

En el anterior congreso tomamos una salida al estilo del PNV, que separa los cargos orgánicos de los institucionales. Eso, con el peso que tenemos en el Consell del Botànic y con esa libertad de acción que ha tenido y tiene la ejecutiva nacional, se debería haber trasladado en potenciar y fortalecer el partido. Si en el momento en que gobiernas no haces militancia y no fortaleces tus colectivos locales y comarcales pues eso provoca un debilitamiento del partido. Pensamos que podemos mejorar mucho el partido y fortalecer los colectivos porque no podemos olvidar que la base del Bloc es el municipalismo. Tenemos que cuidar las bases y el municipalismo porque es nuestra fuerza y nuestra identidad.

¿Y eso ayuda a fortalecer Compromís?

Sí, a fortalecer Compromís desde una lealtad absoluta a nuestros socios, Iniciativa y Verds. Pero esa lealtad tiene que ser de doble sentido. Y con ello conseguiremos que la herramienta más potente que ha tenido hasta hoy el valencianismo llegue a ser el partido mayoritario del País Valencià y por eso vamos a pelear. No podemos conformarnos con poder condicionar politicas de otros partidos. Queremos hacer las políticas, no condicionarlas.

¿Cómo debería articularse la coalición?

Creo que debemos dar pasos en ese sentido. La compañera Mónica Oltra se refería a la federación de partidos y es un magnífico inicio para en el futuro conseguir un único partido valencianista. Sería un primer paso que deberíamos dar ya. No podemos quedarnos en una simple coalición electoral. Tenemos que sumar fuerzas y en ese momento refundarnos como partido.

¿Pero los socios están predispuestos?

Insisto en que hay que sentarse y hablar desde la lealtad de las tres formaciones que componen Compromís.

Vuelvo a la candidatura. ¿Prevé un congreso de confrontación?

Evidentemente esa no es nuestra intención. Lo que queremos es un congreso de suma, que refuerce el Bloc. Y no nos presentamos contra nadie. Evidentemente hoy por hoy la única candidatura que oficialmente se ha presentado es la nuestra. La compañera Àgueda Micó ha dicho que ella quiere presentarse a la reelección pero de momento no se ha hecho.

¿Qué lectura saca de lo ocurrido en el congreso de hace ya cinco años?

La lectura es que en ese momento no se hizo equipo. Y sin equipo que tire del carro no se puede ir demasiado lejos. Hubo una candidatura que pasó por encima de la otra y así no se puede hacer equipo, ni se puede sumar.

¿Representan ustedes a los que quedaron apartados en aquel proceso?

Yo creo que no, somos una candidatura equidistante entre los dos sectores. Es una candidatura en la que va gente dispuesta a sumar.

¿Puede decir algún nombre?

No, aún no es el momento. Somos un equipo coral, plural e intergeneracional.

¿Participó usted en la votación de cambio de nombre?

Me abstuve. Soy de los que preferiría que antes me hubieran preguntado si quería cambiarle el nombre al partido.

¿Encuenta algo a faltar en las ponencias de estatutos y política?

Sí, por ejemplo en la de estatutos encuentro a faltar los objetivos. Se dice que el objetivo es la construcción nacional y popular del País Valencià, pero mira, el País Valencià está construido. Lo que tenemos que trabajar es por conseguir que en zonas donde por ejemplo no se habla valenciano pero son valencianistas sumarlas. Pero si no trabajamos por la soberanía nacional del País Valencià difícilmente podremos darle a las personas su soberanía personal. Y eso ha desaparecido.

¿Por hacerla más pragmática, más digerible?

Pero es que a ese electorado más amplio podemos llegar siendo más coherentes con lo que somos, presentándoles que somos nacionalistas pero les consideramos a ellos, por ejemplo a quienes hablan castellano, que pueden ser valencianistas. Para llegar a más gente no podemos dejar de lado lo que somos, y somos soberanistas valencianos. Y primero lo que hay que hacer es que vuelvan al Bloc aquellos que por diferentes motivos dejaron de creer en el partido y se marcharon. Tenemos que dar la mano a esa gente para que vuelva, después ya ampliamos la base.