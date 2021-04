Cuba tras los Castro: "El reto es renovarse y mantener la esencia"

Cuba atraviesa un momento delicado. El coronavirus ha sido un golpe bajo para la isla que, ante la amenaza de los contagios, y dentro de sus posibilidades, ha tenido que renunciar al turismo, una de sus fuentes principales de ingresos. Además, la reciente unificación de la moneda y la escasez de productos de primera necesidad agravada por el bloqueo económico que sufre la isla por parte de Estados Unidos, ha hecho que la población se encuentre en un momento delicado.

En todo este entramado ha tenido lugar hace unos días el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en el que, además de aprobar ciertas reformas aperturistas (siempre manteniendo el socialismo como ‘irrevocable’), ha sido determinante por el relevo en la dirección del PCC. Raúl Castro, máximo representante del sistema comunista implantado tras el triunfo de La Revolución en 1959 ha hecho oficial su retirada de la vida pública a sus 89 años y dejará el mando del partido al actual presidente del país, Miguel Díaz-Canel. Una renovación que supone un hito histórico al ser la primera vez que un civil está al frente de la organización política.

Yudelis Mojena y Majela Zayas, son dos mujeres cubanas de la asociación de cubanos en València Caguairan y Rocío Raya y David Rodríguez, pertenecen a la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí. Las dos entidades trabajan por la visibilidad y solidaridad con la isla y se encuentran inmersos en una campaña para que Estados Unidos levante el bloqueo económico a Cuba. Para ellos, este capítulo es la puerta hacia una nueva era y demuestra que se ha superado «una prueba de madurez» y que además, la sociedad «continúa ejerciendo su soberanía con una mayoría de consenso en el sistema comunista», según apunta Rocío Raya. Las tecnologías afloran y las necesidades actuales, apuntan, «no son las mismas que hace 60 años».

Los cuatro defienden el modelo de igualdad de oportunidades y admiten errores «como en cualquier otro país». Las cubanas Yudelis y Majela destacan la solidaridad de Cuba con el mundo a pesar de que vive en jaque con Estados Unidos «que quiere desestabilizar el país», dicen. «Cuba no es perfecta, hay que transformarse pero con soberanía».

En esta nueva etapa el principal reto «es adaptarse a los tiempos sin perder la esencia», explica, por su parte Lucía Zalbidea, artista valenciana afincada en La Habana. Zalbidea cree que la renovación en el partido puede llevar a más «apertura» para, poco a poco «transformar el modelo». Pero para «salir de esta crisis profunda» que, dice, «tiene muchos orígenes», «quizás es necesario plantearse una economía más descentralizada», apunta.

En los últimos años han aflorado las críticas al modelo. El movimiento cultural San Isidro ha salido a las calles para reclamar mayor libertad de expresión. Una reivindicación que ha viajado lejos por el alcance en redes sociales.

Por su parte, para Pablo García (nombre ficticio), cubano en València, no todo es blanco o negro. Apunta que aspectos positivos en el funcionamiento del país, pero opina que «el partido único ya no tiene sentido, no todos pensamos igual» aunque cree difícil que las ideas disidentes cuajen pues están muy desorganizadas, «en La Revolución, sin embargo, Fidel consiguió un apoyo unánime y se cambiaron las cosas».

Con todo, cree que las «intenciones son buenas» y la salud y educación «son un pilar» pero necesitan medios económicos, «la escasez la sufre la población». Lucía coincide: «el sistema de salud es increíble, pero faltan recursos». Con todo, vuelca sus esperanzas en las vacunas cubanas. Por su parte, Yudelis reflexiona: «Si no hubiera embargo y el país se abriera al mundo, ¿de qué seríamos capaces?».