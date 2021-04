Hace unos días se han presentado dos últimos informes sobre cambio climático. El primero de las Naciones Unidas sobre el estado del clima en 2020, donde se aporta un dato incontestable. Entre 2015 y 2020 se han registrado los seis años más cálidos en la Tierra, desde 1850. El segundo es el informe del estado del clima en Europa, elaborado por el Programa Europeo de Observación de la Tierra, Copernicus. Aquí se añade una afirmación algo más preocupante. La temperatura media del planeta habría subido ya 1,2º C desde 1850, pero en Europa ese aumento ha sido de 2,2ºC y en el Ártico, de 3º C. El negacionismo climático puede decir lo que quiera. La ciencia se mueve por datos. Y los datos son rotundos. La causa antrópica que está detrás de ello es incuestionable. El proceso de calentamiento de la atmósfera y de los océanos de la Tierra sigue imparable. La tendencia de los últimos años comienza a ser preocupante porque de seguir así no se van a cumplir ninguno de los dos objetivos de limite deseable en la temperatura terrestre. Ni el realista de 1,5º C para mediados de siglo, ni el razonable, en este contexto, los 2º C para finales de la centuria.