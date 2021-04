Durante las últimas semanas, he podido presenciar, en primera persona, los enormes cambios que está experimentando la ciudad de Barcelona. De forma casi simétrica a la capital de nuestra Comunitat, Valencia, en la ciudad condal están brotando enormes áreas peatonales, nuevas vías verdes y, sin duda alguna, está encaminándose a una urbe de referencia en el cuidado del medio ambiente y la reducción de la contaminación. Ahora bien, de la misma forma que debemos ser sumamente constructivos y críticos en este ámbito, imprescindible para el cuidado de nuestro medio, también debemos plantear alternativas para poder atravesar y llevar a cabo el cambio que buscamos. No se puede contemplar que dichas medidas se desarrollen sin aportar soluciones y alternativas para la ciudadanía. No podemos criminalizar a quién no puede cambiar a un vehículo híbrido o eléctrico y prohibir sin más su entrada en la ciudad, no podemos reducir en enormes porcentajes las zonas de estacionamiento sin abaratar los aparcamientos públicos. Debemos alzar la voz en pro de que se alcancen acuerdos para poder ayudar a los ciudadanos en este sentido, si no estamos construyendo un futuro de obligación, no de cambio y conciencia colectiva. Pensemos en ello.