Colegios e institutos piden ayuda a la Policía para frenar el uso abusivo del móvil por parte de los menores

De forma masiva. Así dice la Policía Nacional que están solicitando los colegios e institutos de Elche ayuda a la Comisaría para frenar, a través de charlas y de asesoramiento, el uso abusivo del móvil por parte de los menores y, en consecuencia, a internet. Una sobrexposición que, según ha advertido a la unidad de Participación Ciudadana, está teniendo efectos directos: disminución de la atención escolar y más tiempo expuestos ante los delitos y los riesgos de la red.

Este departamento, formado por una oficial y dos agentes, ha impartido en lo que llevamos de curso 300 charlas a petición de los directores de los centros educativos de la ciudad, desde donde aseguran que les han trasladado su preocupación por el aumento de las horas que pasan los alumnos pegados a las pantallas, algo que se ha visto agravado tras el confinamiento.

La mayoría de esas clases magistrales de prevención que dan Blanca, José Luis y Jesús, son ahora online por razones sanitarias, aunque también han tenido que intervenir de manera presencial en aulas donde ha habido casos concretos de acoso escolar u otros problemas.

El ciberacoso, las estafas, el consumo de contenido violento y pornográfico, el contacto con adultos, el envío de imágenes comprometidas, los retos virales que incluyen autolesiones, y los conflictos en los grupos de WhatsApp, entre otros, son los principales riesgos de los que alertan los agentes a los que se exponen cada día los menores cuando hacen un uso incontrolado de internet. La raíz de todo esto, explican desde la unidad, es que los niños tienen demasiado pronto un teléfono móvil en sus manos y en muchos casos sin supervisión de los adultos. «Es el regalo estrella de la comunión», advierte la oficial de Participación Ciudadana.

Y frente a ello, la Policía Nacional no recomienda el móvil hasta los 12 años y piden empezar con control parental total. Los agentes aconsejan que se le pueda dar progresivamente una autonomía al menor que dependa de su maduración y son muy claros en dos cosas: ni redes sociales antes de las edades recomendadas (la mayoría están permitidas a partir de los 13 años, excepto Tik-Toc que es a partir de 12 años y WhatsApp que es a partir de 16) y ni «banda ancha», tiene que haber un control de horario del uso del móvil. Y es que según la unidad policial, los padres les están trasladando que sus hijos pierden horas de sueño por el abuso a las pantallas.

«No podemos abrirle la ventana al mundo a los diez años, antes cerrabas la puerta de la habitación y podías estar tranquilo, pero ahora con las nuevas tecnologías no», aseguraron desde Comisaría.

Además, lo que se están encontrando los agentes es que cada vez los problemas con el móvil empiezan a edades más tempranas. De hecho, aunque las charlas de concienciación que realizan son a partir de quinto de Primaria (hasta segundo de Bachillerato y a padres que las solicitan) hay colegios que las están reclamando ya para cuarto de Primaria.

«Todo lo que hacen en internet deja una huella que encuentra la Policía»

Una de las claves es, y éste es el mensaje con el que la Policía Nacional acaba sus charlas para concienciar sobre el uso de las nuevas tecnologías en los centros educativos, es que utilicen el sentido común para hacer un buen uso del móvil, tanto los niños como los padres. La empatía es otra de las «armas» para combatir los problemas que genera internet, según los agentes. «Les pedimos que no hagan lo que no les gustaría que les hicieran, les explicamos que hacer daño a los demás, acosar, humillar, no es un juego, es un delito, aunque parezca fácil hacerlo desde casa», explica la oficial de Participación Ciudadana de Elche.

También les repiten una y otra vez que no sean cómplices de los delitos y que avisen a la Policía, ya que todo lo que hacen en internet deja su huella y hace que al final si son denunciados por hacer el mal, la unidad de delitos tecnológicos los acaba encontrando. Las denuncias relacionadas con esto llegan a la Comisaría de Elche diariamente, según la unidad de Participación Ciudadana, están aumentando no solo en Elche, sino en general, en todas partes. Sin embargo, a veces aunque no se acabe en denuncia, son muchos los equipos directivos de los centros educativos que acuden a la Policía Nacional para pedir un asesoramiento ante los problemas que detectan en las clases.

Y no solo el ciberacoso, las estafas, los retos virales, el consumo de contenidos pornográficos o la difusión de imágenes comprometidas son los únicos riesgos a los que se exponen los menores con las nuevas tecnologías. La violencia de género está también estrechamente relacionada con el móvil, ya que las redes sociales se están usando como medio de control en las relaciones.

«El maltrato no empieza muchas veces con un golpe, sino con una manipulación silenciosa, con las relaciones tóxicas», advierten los agentes, algo que trasladan en colegios e institutos, donde les ha sorprendido haber encontrado una gran cantidad de aulas donde los alumnos identifican un caso cercano.

«Conectados»

Aunque es difícil cuantificar cuántos delitos han podido frenar y cuánto se ha podido prevenir con sus charlas, la conexión de los escolares con los agentes es total cuando les hablan de internet y del móvil. «Detectamos que hay mucho interés por parte de los alumnos, mucha interacción y vemos que nuestro trabajo está teniendo resultado», afirman desde la unidad. Y así, desde que comenzaron en 2013 la Policía Nacional ya ha impartido más de 2.000 charlas en más de 60 centros educativos públicos, concertados y privados.