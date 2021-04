La hosteleria valenciana abre, desde hoy lunes, una nueva etapa en su particular desescalada con el regreso de las cenas, que permitirá a los empresarios recibir un nuevo balón de oxígeno para que sus negocios se vayan recuperando de la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus.

El pasado jueves, la Generalitat anunciaba la ampliación del horario de cierre hasta las 22 horas, después de que desde el pasado mes de marzo se hayan visto obligados a bajar la persiana a las 18 horas, para que puedan volver a ofrecer servicios de cenas.

Han sido meses en los que han tenido tiempo de sobra para preparar su locales. Eso sí, habrá que hacer mucha pedagogía para que la clientela aprenda a adelantar el horario para la cena a las 20 horas porque hay que tener en cuenta que toda la ciudadanía tiene que estar en casa también a las 22 horas, por lo que habrá que levantarse de la mesa un poco antes, dependiendo de donde se resida.

Ilusión, incertidumbre y precaución para no volver a dar pasos atrás. Ese es el sentimiento que reina entre los hosteleros de la Comunitat Valenciana, como ayer pudo comprobar este periódico. Francesc Sanchis, propietario de Trentatres Gallery, en la zona de Ruzafa de València, explicaba que ya lo tiene todo preparado. «Como las medidas han venido con tiempo ya tenemos previstas las ampliaciones de horario para atender las cenas», señala. Para este hostelero, la nueva medida «supone una inyección de oxígeno y esperanza». Aunque reconoce que por el horario de cierre «es un poco difícil el tema de las cenas» porque «no nos permite más que hacer un turno, para el cual debes tener una plantilla completa», indicaba. Eso, de hecho, le va a permitir contratar a una persona más para poder atender el servicio de cenas.

Menos optimista se muestra Elena Chillida, quien considera que «a las ocho lo que puedes hacer es tapeo, no cenas, y eso no te saca de esta complicada situación», indicaba a este periódico. En su caso, no ve suficiente la ampliación como para sacar del ERTE a los dos trabajadores que tiene.

Otro hostelero, Adrián, explica que «lo tenemos casi todo listo porque hemos tenido tiempo para prepararlo». En su caso acoge con ganas la medida porque «cualquier apertura siempre es buena y es mejor tomárselo con calma que hacer pasos en falso que nos hagan tener que volver a cerrar».

Todos los hosteleros consultados hacen hincapié en la necesidad de reeducar a la clientela para que adelante sus cenas. «El horario es el que es y quien se pueda acoplar lo hará, la gente no va a cambiar sus costumbres por que nosotros llevemos a cabo campañas animando a la gente a hacerlo», indicaba el empresario. Respecto al equipo, asegura que «empezaremos con la plantilla completa e iremos ajustando dependiendo de cómo vaya la cosa».

En esa línea, Caridad Tresilla, que regenta una taberna cubana también en la zona de Ruzafa, apunta que «aquí en València es difícil porque la gente esta acostumbrada a cenar tarde y salir a tomar copa», sin embargo, «hay que adaptarse». En su caso, ayer mismo lo preparaba todo para empezar a ofrecer servicios de cenas. La empresaria reconoce que estos últimos han sido meses difíciles porque «este es un local eminentemente de cenas y copas». Como en el caso de otros locales, esta empresaria también podrá sacar del ERTE a un trabajador para poder cumplir el servicio tras la ampliación del horario.

Atenea Sánchez, propietaria del restaurante Cytrus, recalca que la apertura solo hasta las 22 horas «no es el horario que nos gustaría porque coincide con el toque de queda y eso nos obliga a hacer el servicio a las 20 horas», aunque, a renglón seguido, asegura que «estamos contentos porque ya es más de lo que teníamos hasta ahora, con el cierre a las 18». Esta empresaria, que asegura que ya tiene incluso varias reservas para cenar en su local, podrá sacar del ERTE a su único trabajador «y con los tres que somos podremos atender el servicio de las cenas», indicaba.