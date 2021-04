El president de les Corts Valencianes Enric Morera, en su discurso institucional con motivo del 25 d’Abril, Día del parlamento valenciano, realizó ayer una condena enérgica y radical del fascismo, el nazismo y el franquismo, con una intervención que solo los diputados de Vox presentes en el hemiciclo y la lideresa del PP Isabel Bonig no aplaudieron.

La ceremonia institucional incluyó la entrega del Premi Guillem Agulló a las fiscalas contra los delitos de odio de la Comunitat Valenciana, que recogió Teresa Gisbert; y de la Alta Distinció Francesc Vinatea de les Corts a la Fundación Fisabio, que recibió el gerente José Antonio Manrique. Por eso, les Corts reivindicaron ayer el papel de la ciencia y la investigación, y repudiaron el odio y la intolerancia.

Morera se mostró inflexible: «Se tiene que hacer un trabajo legislativo para acabar con la impunidad penal de la exaltación del fascismo». «Hacer ostentación de la simbología franquista, negar el holocausto y homenajear a la División Azul (....) traspasan el límite de la libertad de expresión», advirtió.

«Cuando las ideologías se expresan con símbolos que recuerdan exterminios y asesinatos de miles de personas (....) son alguna cosa más que expresiones ideológicas, son un delito», subrayó. «A menudo, se han tolerado acciones racistas y se ha blanqueado el fascismo», lamentó.

«El radicalismo que necesitamos es de defensa del sistema democrático», zanjó. La intervención de Morera analizó también otros temas de actualidad y exhibió un tono reivindicativo. Denunció «la infrafinanciación» que padece la Comunitat Valenciana -que cada día es «más gravosa»- y avisó al Gobierno de España: «Necesitamos un cambio del modelo de financiación (....). Suerte que en los Presupuestos Generales del Estado vigentes, por primera vez, se respeta nuestro Estatuto en la inversión pública territorializada», espetó.

También reclamó «infraestructuras básicas» necesarias para los valencianos como el corredor mediterráneo o la mejora de la red de cercanías de Renfe. Asimismo, se mostró europeísta: «La Unión Europea ha reaccionado muy bien poniendo en marcha los fondos Next Generation para empujar la reconstrucción post-pandemia». En otro momento, puso en valor la labor realizada por el Consell del Botànic (formado por PSPV, Compromís -su partido- y Podem) en la gestión sanitaria y económica de la pandemia. «El modelo de Estado autonómico se ha visto sometido a un test de estrés, tan grande como desconocido e histórico». Y los valencianos , subrayó «lo hemos superado razonablemente bien en los diferentes ámbitos».

Además tuvo palabras para la labor efectuada en les Corts por todos los diputados y sus trabajadores. «La Democracia no se ha parado en ningún momento», repuso.

Teresa Gisbert, Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, valoró la distinción como forma de «avanzar en la lucha para ser más iguales». En este sentido, remarcó que el silencio «es el mejor cómplice» de este tipo de delitos y reflexionó: «Denunciar no es siempre lo que da todas las respuestas, pero no denunciar no da ninguna», dijo.

Por su parte, el gerente de Fisabio José Antonio Manrique agradeció la Alta Distinció como «fruto del esfuerzo de todos los investigadores» del instituto, que desde el principio de la pandemia «han sabido adaptar su trabajo para conocer mejor el virus y su comportamiento».

Aunque este 25 d’Abril ha sido muy diferente en les Corts por las restricciones derivadas de la covid, el hemiciclo reunió a las más altas autoridades valencianas como el president del Consell Ximo Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra, todos los consellers i conselleres, la delegada del Gobierno Gloria Calero o la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva. También los síndicos de los grupos parlamentarios.

Ante la prensa, Puig declaró que Morera «ha hablado de lo fundamental para los valencianos que es la superación de la pandemia y la reactivación económica». Por su parte, la portavoz del PP replicó: «No ha estado a la altura, ha estado más sectario que nunca y menos valenciano que nunca».

La síndica de Ciudadanos Ruth Merino reflexionó: «Hoy más que nunca es necesario defender la democracia» mientras Pilar Lima, de Podem, hizo un llamamiento a «todas las fuerzas políticas democráticas» para «frenar el avance del fascismo» porque la democracia, ha alertado, «está frágil, débil y corre peligro», lamentó.