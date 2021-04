Los diputados de Unides Podem y Compromís se han negado esta mañana en la comisión de Sanidad en las Corts a debatir con los de la ultraderecha. Ha sido el primer debate que se celebra en la cámara valenciana desde que Vox se negó el pasado viernes a condenar las amenazas de muerte que ha recibido entre otros el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias

Tanto el diputado portavoz de Sanidad de Compromís, Carles Esteve, como la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, han rechazado mantener debates con la ultraderecha. Esteve ha dicho que su formación no debatirá ni contestará a quien propaga el odio y el fascismo y se sitúa fuera de la democracia y Lima ha anunciado que ante la situación de excepcionalidad generada por las amenazas de muerte contra dirigentes políticos y la no condena por parte de Vox y puesta en duda de la veracidad de las mismas, tampoco participarán en debates en las instituciones "con los fascistas ni tampoco en medios de comunicación".

Pero el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha asegurado que al fascismo se le combate con la palabra, y una cosa es Vox y otra sus electores a quienes desde su partido tienen muchísimo respeto y hay que ponerles de manifiesto cada día lo que supone la ideología que defiende este partido.

Mata asegura que los socialistas valencianos, ante una situación muy puntual, decidieron solidarizarses con los compañeros del PSOE en la Comunidad de Madrid, de Más Madrid y de Unidas Podemos y no asistieron a uno de los debates en los que participaba la formación ultraderechista, que estaba previsto para hoy en Radio Valencia.

Mata asegura que ese es un hecho puntual y motivado por una situación muy concreta. Pero ha mostrado su convencimiento de que al fascismo se le combate básicamente con la palabra y no es posible, en el marco parlamentario, no participar en los debates, caer en no contradecir sus argumentos o en no poner de manifiesto cuáles son las propuestas que hacen, "porque es la única manera en que de verdad les podremos combatir".

Otra cuestión, asegura Mata, es que en temas muy concretos y muy puntuales, "ver si participando en algún acto eso les puede suponer algún altavoz mayor del que ya tienen. Pero eso habrá que decidirlo en temas muy concretos y en situaciones muy concretas. Una cosa es Vox y otra sus electores, ha insistido Mata.

La síndica de Podem Pilar Lima sí se ha negado a debatir en la comisión de Sanidad de Corts Valencianes con Vox. Desde Unides Podem hacen un llamamiento a las fuerzas democráticas a aislar socialmente y en las instituciones, como se hace en el resto de Europa, a los ultraderechistas.

Aseguran que trabajarán para que esta misma semana se pueda producir una reunión en la que las fuerzas democráticas acuerden unidad de acción frente a las amenazas y el fascismo.