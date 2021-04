El Juzgado de Instrucción 8 de València investigará finalmente los detalles del seguro de vida que el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, intentaba cobrar para obtener liquidez inmediata y que no comunicó a los investigadores del caso Erial. La magistrada ha dictado un auto en el que rechaza el recurso de reforma interpuesto por la defensa del exministro en el que pedía dejar sin efecto la decisión del juzgado de indagar sobre la póliza de seguros.

La petición de Zaplana ha tenido el efecto contrario ya que ha provocado un mayor interés sobre esta póliza que no incluyó en la pericial de parte sobre su patrimonio que presentó ante el juzgado el 15 de octubre de 2018, para apuntar sus tesis de que todo su patrimonio es de origen lícito.

De esta manera, la jueza del caso Erial mantiene el bloqueo de «las cuentas y productos de cualquier tipo que tenga la entidad Plus Ultra Seguros Generales y Vida SA de Seguros y Reaseguros Sociedad Unipersonal a nombre de Eduardo Zaplana». Igualmente ha solicitado a la entidad, dependiente del grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SA, que informe de «la titularidad exacta de la póliza de seguro bloqueada, la fecha de constitución, el origen del dinero aportado, las personas autorizadas y cuantos datos obren en su poder».

La magistrada del juzgado de Instrucción 8 está respaldada en esta decisión por el Fiscal Anticorrupción del caso Erial. El representante del Ministerio Público responde a Zaplana que «no puede ser atendido» su «intento de evitar la indagación y justificación del instrumento financiero objeto de la resolución judicial que lo bloquea».

Una negativa que acompaña con un duro reproche al exministro. «El investigado no ha obrado de buena fe en esta cuestión, pues no se puede desconocer que ha presentado un informe pericial, que dijo exhaustivo, de todos sus bienes, cuentas y metálico, lo cual se ha comprobado que no es cierto», señala el Fiscal Anticorrupción en un escrito notificado a las partes.

Y añade que «las explicaciones que da [Eduardo Zaplana] debería haberlas efectuado con anterioridad y no una vez descubierto el intento de sacar dicho efectivo» del seguro de vida.

La defensa del exportavoz del PP en el Congreso de los Diputados justifica que intentara cobrar la póliza de seguro porque «desde su detención en mayo de 2018, mi representado tiene bloqueadas todas sus cuentas bancarias y activos, al tiempo que debe seguir sufragando sus necesidades y gastos. Es por ello que mi representado decidió solicitar el adelanto del pago de las prestaciones derivadas de dicho seguro conforme a las condiciones de dicho contrato de seguro».

Zaplana explicó que esta póliza fue suscrita por Telefónica SA, donde el exministro fue delegado para Europa, como «salario en especie», por lo que consideraba «innecesario e inútil encomendar a la unidad policial realizar gestiones para determinar el origen y naturaleza del contrato». Aunque el juzgado no le ha hecho ni caso.