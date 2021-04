¿Qué modelo de mascarilla hay que llevar en cada situación? ¿Cómo hay que ponérsela?

¿Cuánto tiempo debemos conservarla? Pese a la proliferación de voces optimistas que instan a flexibilizar su uso ante el avance progresivo de la inmunización masiva, este todavía es obligatorio en España y, por tanto, en la Comunitat Valenciana.

De tela, quirúrgicas, FPP2 y hasta FPP3. Desde hace un año, las mascarillas se han convertido en una de las principales herramientas de prevención frente al coronavirus. Existen de múltiples colores, tamaños y estampados. Y es que, nadie sale a la calle, o debería hacerlo, sin una.

Mas Salud Dr. Ismael Ortiz, una empresa valenciana especializada en la fabricación de mascarillas reutilizables, personalizan los diseños para que, además de protegerte frente al virus SARS-CoV-2, las mascarillas también transmitan un mensaje que hable de ti o de tu empresa.

Mas Salud Dr. Ismael Ortiz surge con la voluntad de dar respuesta a la emergencia sanitaria provocada por la covid-19. Así, fabrican mascarillas FFP2 reutilizables que destacan tanto por sus diversos estampados como por su elevada efectividad.

Desde el punto de vista estético, la empresa cuenta con uno de los catálogos de mascarillas más amplios del mercado al incluir diseños coloridos, con banderas y logotipos. Desde las unidades más sencillas o aquellas más patrióticas en las que se plasman diversas banderas hasta los diseños más atrevidos como el estampado de leopardo o fondos marinos, Mas Salud Dr. Ismael Ortiz también ofrece serigrafía personalizada entre sus servicios, mediante sublimación.

Es decir, cualquier empresa que lo desee puede seleccionar el tamaño, colores e imágenes que guste plasmar en sus mascarillas corporativas a un precio muy competitivo. Todo ello atendiendo a los elevados estándares de calidad y eficacia de la CE.

Seguridad frente al coronavirus

Las mascarillas del Dr. Ismael Ortiz están elaboradas, según explican desde la firma, con telas fabricadas con polímeros impermeables y elásticos. Además, su capacidad de filtración del 99 % de las partículas —certificada por laboratorios europeos— las convierten en antibacterianas, así como hidrófugas y con mayor adaptabilidad a la morfología de la cara.

Las mascarillas FFP2 Reutilizables presentan múltiples ventajas, tanto económicas como ambientales, al suponer un ahorro económico y disminuir el volumen de residuos y su gestión. No obstante, conviene leer detenidamente las características del fabricante para usarlas de forma óptima.

En el supuesto de las mascarillas de Mas Salud Dr. Ismael Ortiz, su uso se puede prolongar hasta 24 horas y su vida útil se prolonga hasta el mes y medio aproximadamente.

Para hacerlo, puedes seguir los siguientes pasos:

Lavar después de 24 horas de uso en una solución de agua con jabón neutro.

Proceder a un segundo lavado con agua y jabón .

. Siempre a mano, con agua de menos de 30º .

. Bajo ningún concepto meter en lavadora o secadora, ya que dañaría al filtro.

Una vez lavada, dejar secar.

Del mismo modo, es aconsejable que las mascarillas no se usen hasta transcurridas cuatro horas del lavado. En el caso de las unidades fabricadas por Mas Salud Dr. Ismael Ortiz, estas pueden soportar hasta 25 lavados, lo que equivale a 75 jornadas laborales completas.

El ácido hipocloroso es un desinfectante natural que surge de la combinación de ánodos y cátodos en agua con cloruro de sodio. Son una alternativa más saludable y menos corrosiva a los desinfectantes químicos, pero garantizan el mismo resultado.

No necesita precauciones en su aplicación, que es diversa y sirve tanto para superficies, ropa o calzado como para manos y zonas de contacto en general. Puede ser usado como sustituto de hidroalcohol, puesto que está autorizado por las agencias de sanidad, además de no irritar la piel al no contener alcohol y un pH similar a la piel.

Mas Salud Dr. Ismael Ortiz , fiel a su propósito de contribuir en la mitigación de la pandemia del coronavirus, ha incorporado la comercialización de estos dispositivos de pulverización y desinfección en su catálogo de productos.

Están conformados por baterías de litio y su tiempo de trabajo continuo supera los 70 minutos. Además, incorporan filtros para las áreas de esterilización, como colegios o viviendas particulares, así como gimnasio, empresas, etc.

Al tratarse de dispositivos inalámbricos, pueden transportarse con facilidad sin estar sujetos a limitaciones de distancia. En este sentido, sus múltiples formatos de capacidad los hacen muy versátiles, pues cada espacio o situación cuenta con su desinfectante específico.