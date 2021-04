Hace sólo una semana me estaba quejando de que este mes de abril estaba lloviendo muchos días, pero sin acumular muchos litros. También me quejaba de que otras zonas recibían más lluvia que la mía y de que estos chaparrones no eran capaces de alimentar árboles y de recargar acuíferos, que solo eran útiles para hacer crecer la hierba. Me puse llorón, que es como denominamos entre los aficionados a todo aquel que se queja de que no le llueve, especialmente cuando sí llueve a pocos kilómetros. Algunos colegas de otras zonas habían llorado y se habían visto recompensados con mucha más lluvia de la que es habitual en sus sectores. Definitivamente llorar me ha funcionado porque los caparrones han sido igual de frecuentes, pero mucho más cuantiosos y he llegado a una cifra mágica de acumulación mensual en una zona mediterráneo, los 100 mm. De repente, en solo una semana, los acumulados ya están incluso por encima de lo que se podría esperar a estas aturas de año y se ha conseguido de una forma atípica en mi sector, no con un gran temporal persistente o con gran torrencialidad, sino a base de días lluviosos con chaparrones de 10 a 20 litros. Ha quedado demostrado que esa forma de llover, que también se dio por cierto la primavera de 2020, también es efectiva si los días de lluvia son productivos y no se ven afectados por calor o viento. Por otro lado, no puedo evitar recordar los expertos que decían que ya no llovía así, que precipitaba menos en primavera que en otoño o que caía lo mismo, pero en muchos menos días. Muchas zonas de la Comunidad Valenciana superan los 15 o 20 días de precipitación en abril, un mes que ya tiene una media de días de lluvia alta, y en este año el confinamiento no es excusa. La única diferencia entre este año y el pasado fuel el temporal Gloria de enero, que acumuló tantos litros, sumados a lo que llovió después en primavera, que a estas alturas ya llevábamos la precipitación esperada para todo un año. Nunca se sabe todo en climatología, jugar a adivinos no sirve, se aprende con cada situación.