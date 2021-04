La Generalitat no relaciona la vacuna de AstraZeneca con la muerte del valenciano de 64 años

Fuentes de la Generalitat señalan que en este caso concreto no ha saltado ninguna alerta porque los informes de la UCI reflejan que se trata de un aneurisma con rotura del mismo tras la intervención que le realizaron, pero no se detectó ningún trombo como explicó la familia. Al no haber ese trombo, según exponen desde Sanidad, no se ha remitido el caso al servicio de alerta de farmacovigilancia, desde donde se investigan posibles efectos adversos con la vacunación.

El caso de este paciente fue crítico. Este hombre sufría una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica conocida como EPOC, pero tal y como asegura su entorno, los médicos le recomendaron que se vacunase. Sin embargo, después de la inoculación el entorno resalta que empezó a encontrarse mal. Le terminaron observando signos de edema cerebral, por el que aumentó la presión en el interior del cráneo origina falta de oxigenación y degeneración celular.