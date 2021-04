Cantó se ofrece al ganador del congreso del PPCV para echar al Botànic

Un nuevo actor irrumpe en la jaula de grillos en la que se ha convertido el PP valenciano. Sólo que este personaje, si entra en escena, no será secundario. Desde que hace aproximadamente un mes Toni Cantó dio la espantada y dejó colgado a su grupo parlamentario de Ciudadanos para tratar de incorporarse a las listas del PP de la Comunidad de Madrid, se generaron expectativas sobre si el nuevo giro en la carrera política de Cantó acabaría de nuevo en territorio valenciano. El run run se intensificó cuando la Junta Electoral rechazó su candidatura en las listas de Isabel Ayuso por incumplimiento de la ley electoral y por las propias declaraciones públicas de Cantó que, una vez sin garantía de escaño, empezó a juguetear con la idea de que no descartaba en un futuro colaborar con el PP valenciano para echar al tripartito de la Generalitat. Pero esta mañana, en una entrevista en la Cope, Cantó ha destapado algo más sus cartas y, sin tapujos, se ha ofrecido al quién próximamente ocupe la presidencia del PPCV tras el congreso regional: “Puede contar conmigo desde donde sea porque pondré toda la carne en el asador para construir una alternativa al gobierno de Ximo Puig”. Cantó ha asumido que no está en condiciones de presentarse a las primarias del partido en la Comunitat Valenciana. “No me voy a meter en el proceso interno”, ha dicho, tras reconocer que ni si quiera es militante, pero ha confiado en que este congreso se resuelva cuánto antes para que la persona elegida pueda contar con él: “En lo que pueda colaborar y sumar fuerzas, estaré donde me digan”. Cantó ha hecho hincapié en que en la Comunitat Valenciana aún quedan dos años para construir una alternativa potente al actual Botànic y ha insistido en que su idea es que el triunfo de Ayuso en Madrid pueda ser exportada a territorio valenciano.