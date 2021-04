Los investigadores apuntan a que hay más del 95 por ciento de probabilidades de que la paciente ingresada con coronavirus en el Hospital General de València tenga la variante inglesa del virus y no la india, según informaron ayerfuentes de la Conselleria de Sanidad, después de que este miércoles se anunciara un análisis de las secuencias de PCR de una mujer ingresada por coronavirus en este centro por si correspondían a la nueva variante india, pues su hermana, que permanece en aislamiento, viajó a este país.

El resultado definitivo de la secuenciación del virus que se está realizando a la mujer contagiada no estará disponible hasta mediados de la próxima semana, según señalaron desde el departamento que dirige Ana Barceló. No obstante, en este momento, «los investigadores apuntan que hay más del 95 por ciento de probabilidades de que se trate de la variante inglesa» y no de la india.

En cuanto a las notificaciones diarias de casos, Sanidad registró ayer 215 casos nuevos de coronavirus (diez menos que el miércoles), que elevan la cifra total a 390.290 personas contagiadas desde el inicio de la pandemia. El pasado jueves, 22 de abril, se notificaron siete casos más (222).

La conselleria informó de tres nuevas defunciones, la menor cifra de esta semana y que igualan a los tres fallecidos que se registraron el pasado sábado, 17 de abril. En lo que llevamos de semana se contabilizan 22 muertos por covid-19, enfermedad que ya ha causado un total de 7.310 decesos desde el inicio de la pandemia en la Comunitat Valenciana.

La presión hospitalaria se mantiene estable con 257 personas ingresadas (una más que el miércoles), de las que 55 (otra más) están en las unidades de críticos UCI luchando por salvar sus vidas. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 3.973 casos activos, lo que supone un 0,99 % del total de positivos.

Salud Pública notificó ayer una docena de brotes con un total de 56 contagios. Diez eran de origen social, otro pertenecía al ámbito educativo en Alicante (9 casos) y otro al laboral en la Vall d’Uixò (5). Precisamente, en las Corts, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, destacó que los brotes que se están registrando en los últimos días en la Comunitat Valenciana son «muy controlados» y mientras se pueda seguir la trazabilidad y hacer el rastreo «no preocupan». No obstante, admitió que «evidentemente» el brote del Colegio Mayor Ausiàs March de València, con un centenar de casos, ha hecho subir un poco la incidencia acumulada (IA) a 14 y siete días. Ayer la incidencia se situaba en 44,47 casos por cada 100.000 habitantes, que son 185,6 positivos menos que la media de España, que era de 230,07.

Pese a ello, Barceló destacó que la Comunitat Valenciana mantiene esa incidencia baja, lo que permite «llegar más a fondo» en el rastreo de contactos. «Estamos tranquilos porque no es una situación que esté descontrolada», apostilló. Sin embargo, recalcó que aunque no hay «nada de que preocuparse de momento sí que hay que seguir insistiendo en la necesidad de que esto o ha terminado absolutamente nada y hay que mantener las medidas». De hecho, «estamos subiendo muy poquito a poco a una velocidad muy baja», por lo que hay que seguir «muy atentos».