El president de la Generalitat, Ximo Puig, ve condiciones para "hablar con esperanza" de superar la pandemia de coronavirus aunque ha advertido de que no se pueden lanzar mensajes "contradictorios" porque si se habla una recuperación económica y social en verano, no se puede mantener el estado de alarma. A preguntas de los periodistas tras presidir junto al ministro José Manuel Rodríguez Uribes la constitución de la comisión del Año García-Berlanga, Puig ha incidido en que la Comunitat Valenciana "tiene los instrumentos legales necesarios para hacer una desescalada prudente" y ha recordado que sus anteriores decisiones "fueron avaladas por el Tribunal Superior de Justicia".

Buena situación epidemiológica en la Comunitat Valenciana

El jefe del Consell ha recordado que la situación actual "no se parece en nada" a la del pasado otoño e invierno y ha valorado que la Comunitat Valenciana vaya a pasar su séptima semana en riesgo bajo de incidencia acumulada, lo que, en su opinión, "significa que podemos ver el futuro con esperanza".

"A partir del día 9 de mayo -fin del estado de alarma-, las comunidades autónomas tenemos instrumentos suficientes para intentar continuar parando la crisis pandémica", ha apuntado y ha valorado que se celebre en unas semanas una Conferencia de Presidentes que se ha evidenciado como "un espacio de cogobernanza que ha funcionado bien".

Para Puig, tener las medidas de prevención, junto a la vacunación y el avance en medicamentos para que la enfermedad no resulte mortal, permite estar "en condiciones de hablar con esperanza de la superación de la pandemia". "Pero no podemos tampoco lanzar mensajes contradictorios; si estamos hablando de que vamos a tener un verano con posibilidades de recuperación económica y social, no podemos a la vez mantener de una manera indefinida el estado de alarma", ha indicado.

Segunda dosis para los vacunados por AstraZeneca

En cuento a la vacuna de Astrazeneca y la posibilidad de que se tenga que poner una segunda dosis a los menores de 60 años, ha indicado que "siempre" apoyarán "lo que las autoridades científicas determinen". "No se trata de una opinión política sino científica. La EMA ha dicho que es razonable que se produzca una segunda dosis pero también es cierto que en estos momentos están reunidos las direcciones de salud pública y estamos atentos a la decisión que se tome y actuaremos en consecuencia para dar mayor seguridad a la ciudadanía", ha añadido.

Sobre las declaraciones de presidentes autonómicos como los del País Vasco y Galicia que han pedido que se prolongue el estado de alarma y advertido de que no se puede frenar de cien a cero, Puig ha reconocido que la situación epidemiológica es diferente en cada comunidad pero "la preocupación es común porque sabemos que el virus está ahí".

"Ahora estamos en una situación a la ofensiva; antes estábamos a la defensiva pero ahora ya hemos pasado al ataque porque cada día que pasa hay más personas vacunadas y estamos ya superando la pandemia", ha apuntado y ha incidido en que "no se va a pasar de cien a cero; tenemos instrumentos para que no sea así".

"Nadie quiere que las restricciones sean permanentes. Tenemos que ir al equilibrio lógico, sabiendo que primero es la recuperación de la pandemia para la recuperación económica", ha concluido Puig.