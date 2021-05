La próxima semana llega el fin del estado de alarma. Un hecho que conlleva que algunas de las restricciones por coronavirus decaigan. El pasado jueves, Puig anunció la relajación de ciertas medidas como la ampliación del horario de restaurantes y comercios hasta el toque de queda (22 horas). Y no habría que esperar mucho para ver cómo en la Comunitat Valenciana se suavizan más medidas por la baja incidencia: el 4 de mayo habrá una reunión para analizar las restricciones y tomar decisiones a pocos días de decaer el estado de alarma.

El anuncio de Sánchez de no prorrogar el estado de alarma fue toda una sorpresa, acogida por la mayoría con alivio de cara al verano. Pero a pocos días de que se haga realidad ese momento, algunas comunidades autónomas han trasladado su preocupación al Gobierno central. Y es que no todas las autonomías se encuentran en la misma situación epidemiológica. la C. Valenciana tiene la incidencia más baja del país, pero otras como Cataluña, País Vasco o la Rioja se encuentran ante un número de contagios alto que el fin del estado de alarma complicaría la gestión de la pandemia en esos territorios.

"El Gobierno de España se manifiesta en su intención de que el 9 de mayo no tenga que ser necesario contar con un estado de alarma. Por cuanto la situación epidemiológica sea otra, y sobre todo por el escenario que nos da la vacunación, con un porcentaje importante de personas vacunadas". Así manifestaba recientemente la ministra de Sanidad su opinión sobre el fin del estado de alarma en España.

Con el fin del estado de alarma hay cuatro restricciones que decaerían. Aunque esto no significada que cada autonomía no tenga la potestad de establecer las medidas anticovid que estime oportunas siempre avaladas jurídicamente.

Restricciones que decaen con el fin del estado de alarma