"Ribó y Oltra son mis dos candidatos, yo solo estoy para ayudar"

A punto de cumplir seis años al frente de las Corts, Morera no esconde que le gustaría participar en la lista de Joan Ribó en las próximas municipales. Él fue el candidato hace 22 años, pero eran los tiempos de la travesía por el desierto de la izquierda valencianista y no logró representación. Hoy se conformaría con participar.

¿Le preocupa la escalada de crispación que se ha generado?

Es evidente que la hay y hay que lamentarlo, pero en las Corts las cosas se están haciendo bien.

El PP dijo que su discurso del 25 d’Abril fue sectario por condenar el fascismo y no el comunismo.

El discurso tenía el contexto en España, donde comunistas como Carrillo fueron clave para llegar a la concordia de la transición. No se puede poner al mismo nivel el fascismo y el comunismo que propició la reconciliación. El discurso fue ponderado.

¿Es partidario de los cordones democráticos a la ultraderecha?

Yo como presidente de las Corts tengo que aplicar el reglamento y ser neutral.

¿Pero qué le parece la línea roja que el Botànic, con matices, aplica contra Vox?

Soy partidario de debatir con ideas y argumentos. No sé muy bien qué es un cordón sanitario o democrático. Tengo mis dudas.

¿La polarización creciente en Madrid está contaminando la política valenciana?

Vivimos en un mundo global y todo afecta y la campaña de Madrid, negativamente. Pero nuestra marca es la Generalitat, la del diálogo, negociación, acuerdo y pacto. La marca para encarar el futuro con esperanza.

Ya que cita a la Generalitat. ¿Se agotará la legislatura o habrá tentación de adelantar elecciones si avanzan las generales?

A diferencia de Madrid, que volverá a votar en dos años, nosotros tenemos la capacidad de disolver la cámara y comenzar un ciclo nuevo de cuatro años. Pero la potestad es del presidente Puig.

¿Y cree que la usará?

La usará o no en función de las circunstancias que él considere convenientes. Espero y deseo que se agote la legislatura y se vote con las municipales de 2023.

¿Aquella herida del adelanto electoral de 2019 entre PSPV y Compromís ya ha cicatrizado?

Está totalmente superada y la prueba es que hubo Botànic II.

¿Será la legislatura en la que se dé transparencia a los gastos de los grupos de las Corts, una asignatura pendiente?

Somos el único parlamento con un control externo de la Sindicatura de Comptes. Los partidos han vertebrado un consenso para mejorar la transparencia de los gastos porque es dinero público, creo que es un éxito colectivo.

Costó, les han sacado los colores desde muchos ámbitos...

Pues sí, vamos mejorando. Igual que el paso que hemos dado para solucionar la cuestión de la plaza del Salvador, donde está la iglesia más antigua de València. Ya protegimos y adecentamos el solar propiedad de las Corts y el siguiente paso es crear la comisión para el concurso de ideas.

¿Cuál será el legado que dejen los ocho años de presidencia de Enric Morera?

Yo soy un servidor. (Piensa) ¿el legado? La contribución a la mejora de una institución básica de la democracia valenciana. Creo que somos envidiados en otras autonomías por el nivel de consenso, diálogo y normalidad democrática. El panorama que vemos fuera no es muy edificante.

Al inicio de legislatura hubo un conato en su grupo para evitar que usted fuera presidente de las Corts. ¿Cómo es su relación con el grupo de Compromís?

Magnífica. La toma de acuerdos en aquel momento se hizo en tiempo y forma. Es lógico que haya diferentes puntos de vista pero está todo superado.

¿Dónde se ve cuando deje la presidencia de las Corts al final de la legislatura?

Quedan dos años para culminar un trabajo, pero me veo sirviendo al proyecto valencianista para el que he trabajado con la UPV, el Bloc y en Compromís. Donde mis compañeros decidan que puedo ser útil.

¿Joan Ribó es el mejor candidato a la alcaldía de València?

Es el mejor candidato, sí. Él lo sabe. València ciudad es el lugar donde el valencianismo ha dejado huella con las políticas que defiende Compromís: la movilidad, sostenibilidad, transparencia, conectividad. Somos un referente. Mi preocupación es que todo eso peligre y haya una involución. Estamos a un concejal de la derecha, que está asomando la patita, fíjese que le han quitado una calle (en Mutxamel) a Enric Valor. Los postulados extremistas siguen contaminando a la derecha democrática. Vivo en València desde hace más de 40 años. Mi origen es Oliva pero me estimo esta ciudad. Quiero contribuir a evitar que eso ocurra.

¿En caso de que Ribó no quiera seguir, se postularía como candidato?

No, yo no tengo otra opción que contribuir. Ribó da tranquilidad y confianza, sabe impulsar las políticas y no tengo dudas de que seguirá haciéndolo.

Ya que estamos con posibles candidatos. ¿Debería repetir Mónica Oltra a la presidencia de la Generalitat?

Es mi candidata. En lo que ella decida me tendrá a su lado. Ha puesto a un nivel muy alto una gestión tan complicada como la de los servicios sociales. Merecería una tercera oportunidad. Pero lo que ella decida.

¿Si no fuera ella, quién sería su candidato ideal. Joan Baldoví, Vicent Marzà...?

Somos un equipo. Es lo importante. Y tenemos cantera. Las personas y sus condiciones son importantes, pero el proyecto, más.

Hablando de cantera. ¿Se metió en un charco defendiendo la gestión de Meriton en el Valencia?

Igual no me expresé con la claridad necesaria. Yo lo que le digo es que hace falta una solución. Ves el campo a medio hacer y hace daño a la vista. Una ‘empastrà’ en diferido que nos dejaron. Yo lo que dije es que la solución es que el accionista mayoritario (el magnate Peter Lim) presente una propuesta. Y tienen que hacerla para dar una solución. A partir de ahí, la Generalitat dará una respuesta con los técnicos y el ayuntamiento. Lo que digo es que es mejor siempre una solución y no un conflicto o un enquistamiento judicial que no beneficiaría a nadie.

¿Aún confía en una propuesta de Meriton?

Espero y deseo que sí. Las autoridades tienen que estimular que se presente esa propuesta. Pero hay que ser justos y la ATE hablaba de unas cuestiones que ahora con la pandemia no tienen nada que ver con la realidad. Yo expresé una opinión.

Usted que ha sido empresario, ¿se puede conciliar economía y medio ambiente en la ampliación del puerto?

Se tienen que conciliar. No pueden ser incompatibles. Como dice el conseller Arcadi España no se puede hacer una ampliación a cualquier precio.

¿Pero comparte el rechazo tan taxativo de Compromís, que quiere ir a los tribunales?

No, no hay un rechazo, sino una voluntad de que se hagan bien las cosas. Nadie discute el impacto económico del puerto, ni la afectación a las playas y la Albufera, pero hay un debate y no puede haber una decisión unilateral de un solo actor. Hay que hablar. En el pasado se decidía sin contar con nadie más y eso ha sido muy perjudicial. Compromís quiere ir a los tribunales si hay decisiones unilaterales.

¿Usted se cree el nuevo plazo que del Gobierno para reformar la financiación este año?

Yo sí, lo contrario es incumplir la Constitución.

¿Les engañaron cuando apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y les dieron 8 meses?

No nos engañaron, porque los presupuestos del Estado por primera vez en la historia cumplen con el Estatuto y se ha producido una pandemia y a pesar de ello se mantienen los recursos que llegan del Estado. Pero lo importante es que por primera vez hay una fecha que es este año.

¿Podría Compromís ser más decisivo en Madrid, Teruel Existe lo fue con un diputado?

Tenemos un diputado de 31 valencianos en el Congreso y lo que hay que buscar es una única posición valenciana clara más allá de los partidismos.