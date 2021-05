El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha planteado que se pueda levantar el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana a partir de la próxima semana --cuando se prevé que decaiga el estado de alarma y finalizan las restricciones actuales-- y espera que se pueda ampliar el horario del toque de queda.

Así lo ha afirmado el president en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes para presentar el Plan Resistir Plus. Puig ha indicado que a final de semana se reunirá la Comisión Interdepartamental para decidir las nuevas restricciones por el coronavirus, aunque no ha concretado la fecha, ya que es una semana "complicada" a nivel de agenda.

Puig ha insistido en pedir "prudencia" pese a que la Comunitat Valenciana sea la autonomía con "menos riesgo" de contagio en estos momentos, y ha defendido el "trabajo" realizado en las últimas siete semanas. Sin embargo, ha remarcado que "sigue habiendo personas que mueren" y que el virus "todavía está ahí".

Además, ha incidido en que la desescalada no puede ser "disruptiva": "No se va a pasar a cero restricciones". No obstante, ha destacado la "posición de gran fortaleza" que ha adquirido la Comunitat Valenciana en las últimas semanas como combinación de "tres cuestiones fundamentales": la prevención por las restricciones, el avance de la vacunación, y el sistema de rastreo, que permite "encapsular los brotes que se están produciendo".

En este sentido, ha abogado porque el verano sea un "momento de máxima normalidad" con la "recuperación de la economía, pero también social" y las relaciones sociales. Para ello, mayo es un mes "clave" que espera terminar con todos los mayores de 60 vacunados y que para junio, sean los mayores de 50 los que hayan recibido las dosis.

Así, frente a "amenazas como la variante india", no cabe "ningún discurso triunfalista de que estamos al final de la pandemia". "Estamos mejor y estaremos mucho mejor, vamos a conseguirlo pero con prudencia", ha manifestado.

Marco jurídico

Respecto al marco jurídico para aplicar restricciones una vez decaiga el estado de alarma, Puig ha destacado que antes de la aplicación, el Tribunal Superior de Justicia avaló las medidas que planteó la Generalitat. "Vamos a continuar desde la misma convicción y capacidad de tomar todas las restricciones necesarias y solo las necesarias, no queremos continuar con las restricciones porque sí", ha incidido.

No obstante, la situación epidemiológica en octubre --cuando se aplicó el primer toque de queda-- era peor que la actual. El día que entró en vigor (26 de octubre) la incidencia acumulada en la Comunitat Valenciana era de 171,01 casos por 100.000 habitantes, mientras que ahora se sitúa en 43,82.

Al ser preguntado si considera que el TSJ podría mostrar reticencias a las medidas dada la coyuntura, Puig ha indicado que se van a plantear informes técnicos "ajustados a la realidad epidemiológica" para sustentar la argumentación de la Generalitat. Así, trabajarán con la "máxima rigurosidad posible" para ver "qué restricciones son necesarias".

También ha descartado la posibilidad de que en estos momentos haya una perimetración de una localidad o espacio concreto, aunque ha apuntado que esta posibilidad "siempre estará sujeta a la situación epidemiológica".

Sobre la situación actual de la Comunitat Valenciana y el efecto de las medidas adoptadas el pasado lunes (que extendieron el horario a la hostelería hasta las 22.00 horas), ha apuntado que estamos en "una situación muy positiva de estancamiento", aunque los efectos de una medida se aprecian a los 14 o 15 días de tomarla.