Ortiz, Barrachina y Catalá suenan para la portavocía si la síndica se aparta

Aunque primero habrá que elegir al líder del partido en el congreso de junio, la actividad parlamentaria no se detiene y la figura del síndic, por la dimensión mediática que tiene, obliga al PP a buscar un relevo si Bonig prefiere apartarse tras quedar descabalgada de la dirección de los populares valencianos. El probable futuro dirigente, el alicantino Carlos Mazón no es diputado en las Corts por lo que no podrá enfrentarse desde la tribuna a los principales dirigentes del Consell del Botànic.

Las síndicas adjuntas en el parlamento valenciano son Eva Ortiz, actualmente número dos del partido, y Elena Bastidas y el grupo asumiría con normalidad que pudieran ocupar el puesto, aunque en la formación popular señalan que al menos esta semana Bonig dará la réplica al jefe del Consell en la sesión que se celebra miércoles, justo después de la noche electoral madrileña. Aunque la caída de Bonig estaba cantada, el anuncio dejó en shock al grupo parlamentario. No por sabido, el momento del anuncio deja de ser traumático. Pero el grupo está unido y el recambio, si se produce, se hará con normalidad, destacaban varios diputados.

Compaginar dos portavocías

Con todo, el congreso de junio marcará el camino con los cambios en la dirección. También entraba ayer en las quinielas como posible futura portavoz María José Català, que tendría que compaginar el puesto con la portavocía en el Ayuntamiento de València.

También ha demostrado solvencia Miguel Barrachina, que ha sido varias legislaturas diputado en el Congreso y que ha sabido dejar la presidencia del partido en Castelló en el momento justo y sin crear problemas a la dirección nacional. En cualquier caso, en la formación popular señalan que no habrá división dentro de un grupo que hoy es compacto y nada tiene que ver con el pasado.