Unides Podem no quiere que se levante el cierre perimetral. El lunes, cuando decaiga el estado de alarma, lo hará consigo el blindaje autonómico que regía a la Comunitat Valenciana desde finales de octubre ya que, según los expertos consultados, la libertad de movilidad es un derecho constitucional sobre el que no se puede legislar desde los parlamentos autonómicos. No obstante, desde la coalición de izquierdas reclaman "estudiar vías legales de acuerdo que permitan su prórroga".

Así lo ha expresado la síndica del grupo parlamentario y secretaria general de Podem, Pilar Lima, quien ha asegurado que el cierre perimetral "se ha demostrado como la medida más efectiva para mantener una incidencia acumulada inferior a la de otras autonomías", motivo suficiente por el que sería necesario acordar con el Gobierno central "vías legales" que amplíen su vigencia. Así, la postura de los socios de la coalición y la del president de la Generalitat, Ximo Puig, choca a días vista del fin del estado de alarma.

El tancament perimetral s'ha demostrat com la mesura més efectiva per mantenir una incidència acumulada al País Valencià molt inferior al d'altres autonomies. En conseqüència cal estudiar vies legals d'acord amb el Govern central que permetan la seua pròrroga. — Pilar Lima #SíSePuede 🤟🏽🌈🔻 (@pilar_lima) 4 de mayo de 2021

Según ha indicado Lima, la Comunitat Valenciana "no es un territorio aislado, estamos interconectados con España y Europa que tienen índices de contagios mucho más elevados" por lo que, tal y como señala, "levantar las restricciones actuales podría comportar un empeoramiento equiparable al de otras regiones"

Hay que recordar que la Comunitat Valenciana tiene en estos momentos una de las incidencias más bajas de toda Europa, con 42 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por la incidencia de 223 que tiene de media España (cinco veces más) y diez veces menos que el País Vasco, la que tiene más contagios.

"Y no vengáis los fascistas a darme lecciones de libertad, hablamos de salvar vidas y no colapsar la sanidad pública", expresa Lima como justificación de su defensa al tiempo que urge "avanzar en la vacuncación masiva y la inmunidad de grupo" así como "liberar las patentes" para conseguirlo.