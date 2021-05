El domingo por la noche decae el Estado de Alarma y con él desaparecen algunas de las restricciones vigentes hasta ahora para controlar la pandemia de coronavirus. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya ha avanzado que desde el Palau mantendrán algunas medidas al considerar que hay que mantener un equilibrio entre la desescalada y el análisis de la situación epidemiológica. Una de las restricciones que parece que no desaparecerán con el cese del Estado de Alarma será el toque de queda.

Las últimas declaraciones de Puig parece que ahondan en la intención de la Generalitat de retrasar la hora de entrada en vigor del toque de queda. Hasta ahora la movilidad nocturna está limitada a casos justificados entre las 22 horas y las 6 de la mañana. El objetivo del gobierno autonómico es retrasar este inicio para permitir cierta ampliación también del horario de cenas de bares y restaurantes, que ahora pueden permanecer abiertos hasta el inicio del toque de queda. Para contar con todas las garantías legales, la Generalitat Valenciana pedirá permiso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para mantener más allá del fin del estado de alarma, el toque de queda por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el presidente sí que apuesta por no prorrogar el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana. Puig considera que no es compatible planificar un verano basado en la recuperación económico con las fronteras de la Comunitat Valenciana cerradas a cal y canto. Por ello, ya ha anunciado que la Generalitat Valenciana no tomará ninguna medida para mantener vigente el cierre una vez decaiga con el fin del Estado de Alarma.

¿Cuándo se acaba el cierre perimetral en la Comunitat Valenciana?

El Estado de Alarma es el marco legal que sustenta al cierre perimetral de las comunidades autónomas. La Comunitat Valenciana decretó el blindaje de sus fronteras con el resto del país para evitar la importación de contagios y poder controlar la pandemia de coronavirus. El fin de Estado de Alarma supone también el fin de este cierre y la reapertura inmediata de la Comunitat Valenciana. Salvo cambios de última hora y si la reunión extraordinaria que prevé celebrar la Generalitat Valenciana el próximo sábado no decide adelantarlo, el cierre seguirá vigente durante el viernes y el sábado. Hasta las 24 horas del sábado no se dará por finiquitado el Estado de Alarma y será justo a esa hora cuando desaparezcan todas las restricciones que ahora mismo impiden la salida y entrada de la Comunitat Valenciana.