El president de la Generalitat, Ximo Puig, no cree que los resultados electorales de la Comunidad de Madrid tengan consecuencias en el resto de territorios, ya que "España es mucho más que Madrid" y además, "en Catalunya ganó el PSC y no hubo consecuencias más allá". De hecho, no considera que vaya a tener efectos en el Gobierno valenciano.

Así se ha pronunciado Puig en una entrevista en la Cadena SER este miércoles, donde ha reconocido que le preocupa que en Madrid, "siendo una comunidad que ha gestionado como ha gestionado", "no se haya valorado la gestión de la pandemia, sino otras cosas".

Te puede interesar: Comunitat Valenciana Lima asegura que a Iglesias "lo han matado" y que ha sido el político más acosado

Preguntado sobre la campaña socialista, ha afirmado que "cuando acaban unas elecciones siempre es fácil buscar culpabilidades", y ha admitido que ha faltado "explicar la campaña más allá de las emociones". Mientras, "otros han hecho las cosas bien para sus intereses".

En este sentido, ha incidido en que el PSOE es un "proyecto de mayoría amplia" y que mientras "el centro no se sabe lo que es", la "moderación en las formas, la educación y el respeto es fundamental". "Sería bueno que la derecha democrática tomara nota de lo que significa garantizar la estabilidad y la institucionalidad para superar la pandemia" que aún está ahí.