La presión hospitalaria en esta cuarta ola de la pandemia de coronavirus en la Comunitat Valenciana sigue a la baja. La semana pasada dos hospitales anunciaban que sus UCI no tenían ya ningún paciente ingresado por coronavirus. Ahora, la conselleria de Sanidad acaba de comunicar que ya son cinco los hospitales de todo el territorio sin pacientes covid en las unidades de cuidados intensivos.

Además del de Requena y el Francesc de Borja en Gandia, en la provincia de Valencia, la actualización que acaba de hacer pública el departamento de Ana Barceló deja también libres de paciente covid las UCI de los hospitales de Alcoi, Dénia y el del Vinalopó, todo en la provincia de Alicante. Además de no tener pacientes en críticos por complicaciones relacionadas con el coronavirus, Sanidad también acaba de comunicar que otros dos hospitales valencianos no tienen tampoco ninguno en planta. Son los centros de Ontinyent y el de Torrevieja, que según los datos de la conselleria no tienen ingresado a ningún paciente covid en planta.

Estos datos confirman que la Comunitat Valenciana sigue aguantando los envites de la cuarta ola de la pandemia sin experimentar grandes picos de contagios ni, por tanto, una presión hospitalaria similar a la que se registró en la tercera ola de las primeras semanas del año.

Según las últimas cifras facilitadas ayer por la conselleria de Sanidad, el número pacientes ingresados en toda la red asistencial de la Comunitat Valenciana ascendía a 233 en planta y 57 en las unidades de cuidados intensivos.