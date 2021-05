Al borde de las lágrimas y visiblemente emocionada, Isabel Bonig ha comparecido hoy para comunicar su renuncia al acta de diputada y a la portavocía del Grupo Popular en las Corts después de confirmar que, aunque le hubiera gustado volver a presentarse para revalidar la Presidencia regional y repetir como candidata autonómica, no contaba con la confianza de la dirección nacional de Pablo Casado.

Bonig asegura que se va con pesar, por respeto a las instituciones del partido y a los militantes, por responsabilidad y para evitar guerras internas que pudieran perjudicar al PP. Aún así, ha querido reivindicar su gestión durante los momentos más difíciles para la organización en la Comunitat Valenciana y ha puesto encima de la mesa una reciente encuesta interna favorable a los populares en la carrera por recuperar el Consell.

"No me arrepiento de haber tomado las riendas del PP cuando nadie se atrevía y nadie quería y de dejarlas ahora que parece que todo el mundo las quiere. Eso es señal que se han hecho las cosas bien", ha señalado la dirigente, en uno de los mensajes velados que ha lanzado a lo largo de su intervención. La aún diputada ha confesado que le hubiera gustado que Génova hubiera hecho las cosas de otra forma y que la dirección del PP hubiera sido más clara desde un principio, porque ha recalcado que el presidente Casado le dio su espaldarazo para continuar.

Bonig ha atribuido su salida a que no ha podido ganarse el favor de las estructuras nacionales del partido porque estaba centrada en otros menesteres propios de la oposición y no se ha preocupado de los adversarios internos que querían hacerle sombra. Aún así, ha defendido que no le asusta confrontar proyectos en unas primarias y ha recordado que ella misma las impulsó en el PPCV.

La presidenta regional, que continuará en este cargo hasta el congreso del próximo mes de julio en el que previsiblemente será investido Carlos Mazón con el aval de Génova, no ha desvelado cual será su futuro y, pese a las ofertas de la dirección Nacional del PP, ha dicho que ella no ha pedido ningún puesto y que quiere tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro. Aunque mantendrá la militancia popular, no ha descartado volver a la actividad privada como abogada.

"Me equivoqué con Rita Barberá, pido perdón"

Durante su comparecencia, Bonig ha querido pedir perdón por haber apoyado en las Corts la reprobación de Rita Barberá en 2014. "Creo que nos equivocamos", ha manifestado, en un momento en el que son varias las iniciativas en el seno de los populares que piden un homenaje a la exalcaldesa.

La dirigente se ha emocionado especialmente cuando ha recordado su paso por la alcaldía de la Vall d'Uixó y la reciente muerte de su padre, cuya vocación política (militante socialista) le ha inspirado a lo largo de su trayectoria.

Bonig también ha querido felicitar a Isabel a Diaz Ayuso por su "resultado espectacular" y por haber "demostrado que se puede luchar y defender unos ideales sin complejos.Eso a mi me encanta". "Yo empecé a poner las bases que Ayuso y otros han podido llevar a cabo en otros territorios. Dije que quería un PP que recuperase el alma y que habíamos perdido la batalla cultural. Dije que quería un PP sin complejos y sobre todo libramos una batalla a favor de la libertad. Me hubiera gustado demostrar que tenemos proyecto", ha ahondado, antes de hacer repaso a su gestión.

Pese a haber tomado la difícil decisión contra su voluntad inicial de seguir en primera línea del PPCV, Bonig ha afirmado que fue libre para entrar y ha sido libre para salir.