El favorito de Génova

La hasta ahora lideresa del PPCV, Isabel Bonig, ha tirado la toalla. Se marcha muy a su pesar y por obediencia a Casado. No se presentará a la reelección en el congreso pero además acaba de anunciar que deja la política y su acta de diputada en Corts. Dice no sentirse respaldada desde Génova y no quiere romper ni fragmentar al partido así que se retira. Asegura que la dirección nacional del Partido Popular confía en otro candidato, un candidato mejor. No dijo quién pero el nombre de Carlos Mazón está sobre la mesa.