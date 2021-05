La Conselleria de Sanitat ha notificado 168 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 391.268 personas.

Por provincias, 26 en Castellón (40.406 en total); 61 en Alicante (146.628 en total); y 81 en Valencia, (204.233 en total). El total de casos no asignados se mantiene en 1.

Desde la última actualización se han registrado 463 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 392.528 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 40.650 en Castellón, 146.743 en Alicante y 205.080 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 55.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 216 personas ingresadas por covid: 51 en la provincia de Castellón, con 11 pacientes en UCI; 55 en la provincia de Alicante, 12 de ellos en la UCI; y 110 en la provincia de Valencia, 29 de ellos en UCI.

Además, se han registrado 5 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 7.359: 799 en la provincia de Castellón, 2.801 en la de Alicante y 3.759 en la de Valencia.

No obstante, es importante destacar que, en los últimos días, la Sanitat ha modificado la forma en la que informa sobre las muertes por covid: de estas cinco muertes notificadas hoy cuatro se corresponden al mes de enero y una a febrero. En los últimos siete días no se ha notificado ningún fallecimiento, sin embargo eso no significa que no se hayan producido ya que las residencias, hospitales... podrían notificar con retraso los fallecimientos por covid.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 2.850 casos activos, lo que supone un 0,71% del total de positivos.