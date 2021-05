El expresidente de Nuevas Generaciones del PP en la Comunitat José Luis Bayo ha anunciado este viernes que optará a liderar el partido en la Comunitat Valenciana, y ha pedido que estas primarias no sean "a la búlgara, y se sepa ya quién va a presidir y el porcentaje de votos con el que ganará".

En una rueda de prensa, ha asegurado que el partido debe decidir "entre que suban las batallas entre zaplanistas y campsistas o hacer un congreso de integración en el que quepa todo el mundo", y ha señalado que el candidato "no se puede fraguar en un despacho en Génova" porque entonces el partido "está alejado de la realidad de la Comunitat".

"Hay que darle voz a los militantes", ha afirmado Bayo, quien ha señalado que la formación está "para que sean los afiliados quienes decidan qué cuadro de mandos dirige la transición", ya que "tras unos años de transición, debemos elegir a los mejores".

Bayo, quien ha sostenido que en los próximos días realizará un acto para formalizar la candidatura, ha dicho que quiere que la militancia "tenga voz" y, sobre la salida de Isabel Bonig, ha explicado que "ha cometido muchos errores a lo largo de su mandato", pero que es "una compañera más, que tiene que sumar al proyecto del partido".

Respecto a la candidatura del presidente de la Diputación de ALicnate y del PP provincial, Carlos Mazón, anunciada de forma oficial pocos minutos antes, ha asegurado que "tiene todo su derecho a presentarse", aunque "lo que no puede ser es que ya sepamos que va a ser el presidente y no conozcamos las propuestas".

Así, ha abogado por saber "por qué el Partido Popular no conecta con los valencianos" y ha pedido hacer autocrítica para poder llegar "a lo que ha hecho Ayuso en Madrid, que en algunos aspectos es extrapolable a la Comunitat y en otros hay que 'valencianizarlos'".

En cuanto a sus líneas a seguir, Bayo ha destacado que la mejora de la financiación autonómica es un tema "fundamental", así como el problema de la lengua, la ampliación del Puerto de València o las comunicación en el arco del Mediterráneo, temas que considera que se deben explicar en el congreso regional.

Asimismo, ha destacado que hay que llegar a acuerdos con el PSOE "cuanto antes" en temas como la financiación autonómica, a la par que ha señalado que bajar impuestos es algo que está "dentro del ADN popular".

Consultado por su postura ante Vox, el expresidente de las Nuevas Generaciones ha dicho que "la casa común de Vox es el Partido Popular" y que él abre "las puertas" a todos los militantes.

Preguntado por si no ha podido o no ha querido estar en el partido, Bayo ha concluido que durante los últimos años no se lo han permitido.