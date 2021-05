El Consell remitió ayer al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) la resolución que prevé promulgar para mantener el toque de queda una vez decaiga el domingo, 9 de mayo, el estado de alarma. Se trata, como anunció el miércoles el president Ximo Puig, de cuestiones que pueden afectar a los derechos fundamentales. Las medidas incluidas han sido acordadas entre los tres partidos del Ejecutivo antes de ser eniadas al TSJ.

Así, el Consell quiere saber, preferentemente antes de reunir mañana a la comisión interdepartamental de lucha frente a la pandemia, si el TSJ autoriza mantener el toque de queda, pero retrasándolo dos horas, de tal forma que comenzaría en la medianoche (ahora empieza a las 22 horas) y duraría hasta las 6 horas., así como si se pueden limitar las reuniones sociales en espacios públicos y domicilios privados a un máximo de 10 personas. Asimismo se prevé ampliar el aforo en los lugares de culto del 50 % actual al 75 por ciento.

En octubre pasado, el alto tribunal valenciano sí ratificó el decreto de Presidencia de la Generalitat que limitaba la movilidad nocturna con el instrumento del toque de queda, que entró en vigor el 25 de octubre, horas antes de que comenzara el estado de alarma estatal, que sí ampara las restricciones de derechos fundamentales. Entonces, la incidencia acumulada se acercaba a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, pero ayer era de 40.99 (casi 190 puntos menos), por lo que en el seno del Consell consideran que, estando por debajo del «riesgo bajo» que marcan los 50 casos, es probable que ahora el TSJ no se pronuncie favorablemente respecto al mantenimiento de medidas demasiado duras.

En caso de un posicionamiento contrario del alto tribunal valenciano hacia estirar el toque de queda en las próximas semanas, el Consell ya valoraría en la próxima interdepartamental qué medidas puede adoptar, según las competencias que tiene la Generalitat, en lo relativo a los horarios de cierre de los comercios, el ocio y la hostelería, para que hubiera un toque de queda de ‘facto’.

Es en esta comisión, que dará cuenta de la resolución del TSJ, donde se debatirá si se permite a los bares y restaurantes cerrar a las 23 o a las 23.30 horas, para que así se puedan dar dos servicios de cenas. A día de hoy, bajan la persiana a las 22 horas. La patronal ha reclamado poder cerrar a las doce de la noche, así como ampliar de uno a dos tercios el aforo interior de sus locales, así como la reapertura de las discotecas tras un año de cierre.

Una de las novedades que está sobre la mesa sería ampliar la vigencia de las restricciones que se aprueben de dos a tres semanas. Así, si se ratifican mañana y entran en vigor este domingo, su vigor durará hasta finales de mayo.

La idea sería volver a revisar en la última semana de este mes para poder relajar más las medidas en junio, si la incidencia del virus no repunta en exceso (se tiene casi asumido que crecerá ante la mayor movilidad y los encuentros familiares y sociales con más personas). La previsión de la Conselleria de Sanidad es que en junio todos los mayores de 60 años ya estén vacunados con, al menos, una inyección que garantiza bastante protección. Incluso a mitad de este mes ya se empezará con el grupo de más de 55 años.

Lo que sí que está claro es que el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana decae el mismo domingo. Es una medida en vigor desde el 30 de octubre de forma ininterrumpida, pues no se levantó ni siquiera en Navidad ni Reyes.

Cinco fallecidos más, pero todos de hace tres meses

La actualización de los datos de la covid dejó ayer cinco nuevos fallecidos. ¿Eso quiere decir que entre el miércoles y ayer perecieron cinco personas por coronavirus? No. De hecho, no murió ninguno. O quizás sí, pero la Conselleria de Sanidad lo desconoce. Según la información que facilitó ayer el departamento de Ana Barceló los cinco nuevos fallecidos que se notificaron ayer son cuatro del mes de enero y otro de febrero, pero ninguno de la última semana.

Por recapitular, ¿significa que en la última semana no ha fallecido nadie? No, explican desde Sanidad, significa que de los nuevos fallecidos informados no se ha tenido el conocimiento de que ninguno sea de los últimos siete días. El día anterior, por ejemplo, dos de los ocho fallecidos sí que eran de la última semana que podían haber fallecido o el día anterior o seis días atrás. La cifra dramática del total sigue sumando unidades y ya son 7.359 las personas que han falleciddo por covid en toda la Comunitat Valenciana.

Además de las personas que han perdido la vida, la Comunitat Valenciana registró ayer 168 nuevos contagios, 19 más que el día anterior, pero son 47 menos que el jueves de la semana anterior. Desde esa fecha, hay 41 personas ingresadas menos en los hospitales al llegar hasta las 216 ayer mientras que en UCI son cuatro menos hasta llegar a las 52. Por su parte, Sanidad no informó ni de brotes ni de casos en residencias.