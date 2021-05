Los hoteles reabren ante el fin de los cierres perimetrales

A la espera de los turistas internacionales, los establecimientos de alojamiento de la Comunitat Valenciana parecen dar por bueno el repunte de la movilidad doméstica que anticipan que va a provocar el fin de los cierres perimetrales para, al menos, comenzar a reactivarse tras más de un año de cierre prácticamente total. Según la patronal del sector hotelero valenciano, Hosbec, los hoteles ya «calientan motores» de cara a las próximas semanas, aunque la recuperación de los visitantes y por ende las reaperturas, será paulatina.

La provincia de Valencia es la que muestra un mayor porcentaje (65 %) de hoteles abiertos, con 18 alojamientos en funcionamiento hasta ayer. El Primus de València, de 262 habitaciones, es un ejemplo de que el sector ha detectado que el mercado despierta pero que la actividad no volverá de golpe: decidió reabrir ayer por primera vez desde el inicio del perimetraje de la Comunitat Valenciana hace más de medio año, aunque únicamente con un 12 % de ocupación.

En la Costa Blanca están abiertos 33, menos de la mitad de sus establecimientos de alojamiento (46,5 %), y otros siete tienen previsto hacerlo este mes. Por su parte, Benidorm cuenta con solo un 25 % de hoteles operando en la actualidad, si bien su parque es mucho más elevado y son 38 los que están activos, más que en ninguna otra zona de la Comunitat. Asimismo, durante mayo se esperan otras 14 reaperturas.

El sector tiene sus esperanzas depositadas en dos frentes: el fin del estado de alarma y el avance de la vacunación. El primero decae esta medianoche y acelerará la llegada de turistas nacionales y el segundo es el que les permite albergar algo de optimismo de cara al regreso de los visitantes internacionales este verano, que suponen la parte más jugosa del pastel.

La Comunitat, destino favorito

Otro actor que sirve de termómetro para medir las ganas de viajar es BlaBlaCar. La empresa que gestiona viajes en coche compartidos ha registrado el mayor incremento de actividad desde octubre de 2020 y tiene contratados más de 15.000 viajes hacia la costa para este fin de semana. De esos desplazamientos, 3.500 son con destino a la Comunitat Valenciana.

Asimismo, y según asegura la compañía a este diario, la ruta más solicitada a partir del domingo es la que une Madrid con València. Se da la circunstancia de que la Comunidad de Madrid es la segunda autonomía con mayor incidencia de todo el país (317 casos por 100.000 habitantes) y la valenciana es la que registra una mejor situación, con 40 casos.

La conexión entre Alicante y València también figura como una de las más demandadas por los usuarios de la plataforma, según BlaBlaCar.

Los británicos que visiten la C. Valenciana deberán guardar cuarentena a su regreso

No hubo sorpresas y la Comunitat Valenciana seguirá siendo un territorio desaconsejado para viajar desde Reino Unido al menos durante las próximas tres semanas pese a presentar una de las mejores tasas de incidencia del virus de toda Europa. El Gobierno británico comunicó ayer la lista de países que incluye en cada uno de los colores de su «protocolo de semáforo» y España se encuentra en el ámbar, lo que implica que el visitante deberá guardar diez días de cuarentena a su regreso a las islas. La secretaría autonómica de Turismo y el sector hotelero venían reclamando que el Ejecutivo de Boris Johnson diferenciara por regiones y no por países, lo que hubiera situado a la Comunitat en verde y hubiera permitido a los turistas viajar solo con una PCR a la ida y otra a la vuelta, pero finalmente no ha sido así. La próxima revisión se producirá en tres semanas, pero el anuncio supone un mazado para el turismo valenciano y especialmente para el de Benidorm, muy expuesto al turista británico. En cualquier caso, el ministro de Transportes que comunicó el listado añadió que «según avance el verano» confía en eliminar las restricciones para los destinos «más tradicionales».