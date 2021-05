El tiempo estable y caluroso de los últimos días ha aminorado un poco el descontento popular que se estaba creando frente a la información meteorológica. “No hacen más que predecir lluvias, nos quieren amargar” llegué a leer en las redes sociales, de alguien muy nostálgico ante la ausencia de sol y calor esta primavera, imagino. Créanme si les digo que no hacemos más que contar lo que el cielo dispone. De vez en cuando sale alguna noticia con superávit de nubes, pero frente a eso tienen que ser ustedes un poco zorros y elegir bien la fuente. ¿Y qué dice esta? Que hoy vuelven los chaparrones.

Los índices que nos ayudan a predecir las tormentas serán óptimos este mediodía, con tal de que crezcan los cumulonimbos y dejen sorpresas desagradables. La provincia de Valencia, el interior de Castellón y la vecina Teruel tendrán los brotes de cumulonimbos más tempraneros y vigorosos, probablemente a la par que el Pirineo o el prelitoral catalán. No nos debe extrañar este cambio brusco de tiempo. Ayer tuvimos un día muy tranquilo, con temperaturas agradables que difícilmente hacían presagiar estos aguaceros. Los vaivenes son típicos de mayo. Igual proporciona un ambiente estival, con máximas superiores a los 40 ºC, como sucedió en 2015 en la ciudad de Valencia o en Carcaixent, donde se alcanzaron 44,4 ºC, que requiere de una buena chaqueta o chubasquero.

Allá donde crezcan las tormentas más intensas, que previsiblemente aparecerán en Ayora, Utiel-Requena y Los Serranos, sin descartar algunas zonas prelitorales del Golfo de Valencia, los chaparrones podrán dejar un buen puñado de litros en apenas unos minutos. Según nuestro modelo de cabecera en Meteored, el IFS del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, se recogerán hasta 15 o 20 litros por metro cuadrado en lapsos inferiores a una hora. Parecen pocos litros, pero cuando caen en lo que se cuecen unos macarrones, unos 10 minutos, son indigestos a más no poder, sobre todo para pequeñas ramblas y el alcantarillado deficiente.

Tras el frente llegará un notable descenso de temperaturas en gran parte del país, que pasará de puntillas por la vertiente mediterránea. Tanto es así, que en el litoral ni se notará. Esto debe suponer un descanso para los agricultores, sobre todo de las zonas interiores, donde en estas fechas se suelen hacer cruces para que los “santos del hielo” no pasen de creencia atávica, por gracia de San Evelio, San Pancracio o Isidro Labrador. El saber popular suele relacionar este grupo de santos con la aparición de heladas tardías entre los días 11 y 14 de mayo. No será el caso, aunque hoy sí que tendrán que recurrir a Santa Bárbara, patrona de las tormentas. Ojalá no aparezca el pedrisco. Como ven, me declaro inocente.