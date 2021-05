Un diputado de Cs asegura que le da igual su partido mientras los votos vayan a PP o Vox

Fernández no forma parte del cuarteto que se ha marchado a los no adscritos aunque siempre ha tenido cercanía con ellos, que incluso propusieron situarlo como síndic antes de la elección de Ruth Merino tras la marcha de Cantó. El diputado autonómico por Castelló ha asegurado esta mañana en la comisión de Justicia que a él no le preocupa lo que le pase a Ciudadanos siempre que los votos vayan a PP o Vox.

En un debate en las Corts que trataba una iniciativa del PSPV para recuperar los 'bous al carrer' cuando sea posible por las restricciones, el diputado de Ciudadanos se ha alegrado de la victoria de los populares en Madrid. Fernández ha asegurado: "En Madrid, allí donde no hay comunismo sino libertad, en el Madrid que esta vez sí ha sido la tumba política del fascismo comunista galapagueño, los toros ya han vuelto".

Cuando desde la bancada del Botànic le han recordado el descalabro de Ciudadanos, Fernández ha dicho: "Eso a mí no me preocupa". Y ha añadio: "A mí no me preocupa lo que le pase a Ciudadanos ni a mi puesto. Lo que me preocupa son los miles de votos que nos han votado a nosotros, a Vox y al PP, y mientras esos votos existan su hoja de ruta está abocada al fracaso", ha dicho a los grupos de la izquierda.