La Federación de Ocio y Turismo de la Comunitat Valenciana (Fotur) se reivindicó ayer como dique de contención frente a las «fiestas clandestinas» que provocó este domingo la suspensión del estado de alarma en varios lugares de toda España. «Mejor será que estén en locales de ocio reglados, con medidas anticovid controladas por los propios trabajadores, que no en la vía pública o en fiestas clandestinas incumpliendo las medidas de seguridad», apuntó su presidente Víctor Pérez.

Para Pérez «lo normal sería que el ocio nocturno pudiera abrir manteniendo todas las medidas de seguridad (como la obligatoriedad de la mascarilla excepto para consumir)», ya que, «en la vía pública no hay suficientes agentes para controlar el cumplimiento de las medidas de todas estas personas».

Desde Fotur, de hecho, critican que las restricciones actuales pueden acabar provocando un efecto contrario a lo que pretenden conseguir. «Lo que estamos haciendo es concentrar a todo el mundo en torno a una misma hora, cosa que no pasa en otros países de nuestro entorno donde el horario es mucho más flexible y la gente sale de manera mucho más espaciada».

Pese a esto, el presidente de Fotur defiende que habría que aumentar los horarios con prudencia; «no decimos que haya que volver ya al modelo de discotecas que teníamos antes, pero vayamos poco a poco. Creemos que lo más adecuado sería ir levantando el pie del freno progresivamente, que se vaya ganando más tiempo. No estamos de acuerdo en tener que concentrar a todo el mundo en un mismo horario de cierre», reivindica.

El 99 % cumple

Para Pérez, la reapertura del ocio nocturno no entraña peligro de incumplimiento; «ya hemos demostrado que cuando nos dejan el 99 por ciento cumple, y el 1 % que no es sancionado», además «nosotros somos los que más nos vamos a preocupar del cumplimiento de las normas porque, lógicamente, uno no muerde la mano que le da de comer», remacha.

Desde Fotur lamentan que no se haya contactado con ellos para la mesa de desescalada y muestran su desacuerdo con la decisión de cerrar el sector . «Si un coche va por la autopista y comete una infracción lo lógico es que sanciones a ese coche, no que cierres la autopista», argumenta Pérez.

El máximo de 2.000 personas de aforo en los festivales es otro punto en disputa con Sanitat. Desde Fotur consideran que «no funciona» y piden que se pueda aumentar el aforo máximo en espacios al aire libre y con mascarilla. «No podemos pasar otro verano a medio gas», reclaman.