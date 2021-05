El parque público de Vivienda no crece desde el inicio de legislatura

El parque público de vivienda en manos del Evha (Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl) no ha crecido en un solo piso desde agosto de 2019, casi dos años después del inicio de la legislatura. Sigue en 13.998 desde hace casi dos años. No porque conselleria no haya adquirido pisos, sino porque los que se ha visto obligada a vender (por ser alquileres antiguos con opción a compra) y los que no pueden ser rehabilitados o deben demolerse, contrarrestan de manera exacta todas las viviendas que ha comprado en este periodo. Así que el parque público de vivienda en manos del Evha se ha quedado como estaba, según datos proporcionados por la propia Conselleria de Vivienda.